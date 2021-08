Federal A: Victoria del Depro y empate de Juventud Unida de local

El Depro consiguió una buena victoria de local ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y subió al 6to lugar en la tabla. Juventud empató de local con Chaco For Ever y cae en la tabla. Racing perdió en Corrientes con Boca Unidos el próximo rival de Gimnasia.



Ratificando su buen comienzo de segunda vuelta de campeonato, DEPRO superó por 3-2 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y trepó al sexto puesto de la Zona Norte del Torneo Federal A. El elenco de Pronunciamiento, se mantiene 6to en zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.

Los goles, a los 14′ Coronel (DB), empató a los 34’ Cardozo (DP); en el segundo tiempo a los 8’ nuevamente Coronel (DB), y Depro lo dio vuelta con gol a los 14’ de Robles (DP) y 34’ Echagüe (DP).

En el Estadio de los Eucaliptos, Juventud Unida igualó 0-0 con Chaco For Ever. Con el empate, el Juve se alejó de los puestos de clasificación de su grupo.

El resultado final dejó a Juventud Unida en la 12° colocación, con 19 puntos; por su parte, Chaco For Ever mantuvo el tercer lugar con 28 unidades.

En otros resultados Boca Unidos venció al líder, Racing de Córdoba, por 2 a 1, Sarmiento de Resistencia goleó 3 a 1 a Crucero del Norte, mientras que Gimnasia y Tiro venció 1 a 0 a Central Norte y es colíder con Racing y Unión de Sunchales logró una gran victoria como visitante ante Sportivo Belgrano por 2 a 0.