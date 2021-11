Federal Amateur: Atlético Uruguay le ganó 2-0 a Sauce y consiguió su primer triunfo

El Decano consiguió su primera victoria en el Torneo Regional Federal Amateur al vencer a Sauce de Colón por 2 a 0 con dos goles de Thiago Heredia en la noche del domingo en la cancha de Ñapindá en la ciudad de Colón.

Heredia el goleador de la victoria del Decano ante Sauce en Colón.



El partido arrancó con el Decano volcado al ataque a los 2′ Heredia lo tuvo de cabeza pero el arquero sacó de Sauce al córner, un minuto después lo volvió a tener Heredia y un defensor evitó nuevemente el gol del Decano. Atlético salió decidido a buscar los 3 puntos, esos que se le escaparon ante San Jorge como local y ante Achirense en la semana de visitante.

El Decano tenía el control del partido, una buen trabajo en la mitad de la cancha son Acuña y Solano le garantizaban la tenencia, luego la elaboración de Umpiérrez y Pinky Rodriguez, llegaban las jugadas de peligro para Atlético.

Así fue que en una contra Sauce quedó mal parado y Heredia lo tuvo de nuevo tras la habilitación de Umpiérrez, y tras eludir al arquero González ahogó el grito de gol Decano sobre la línea. A los 28′ llegaría una jugada muy polémica que terminó en gol de Pinky Rodriguez pero que el árbitro anuló a instancias del línea que levantó la bandera, por posible offside.

Finalmente a los 35′ tras una gran jugada de Pinky Rodríguez sobre la banda, lanzó un centro venenoso y rastrero que el arquero de Sauce, Salguero que no pudo controlar y Thiago Heredia de cabeza la empujó sobre la línea y marcar el primer gol del partido.

En el segundo tiempo Sauce se adelantó buscando la paridad en el marcador, Atlético expectante buscando estirar la ventaja que finalmente llegó con la misma fórmula del primer tiempo. A los 13′ Pinky Rodriguez volvió a centrar por izquierda y la defensa de Sauce no pudo rechazar y la dejó boyando en el área, Heredia la pescó y con olfato de goleador infló la red para poner el segundo gol del Decano.

A partir de ahí Atlético cuidó el resultado y esperó de contra para definir, Sauce lo buscó por arriba, por abajo pero no encontró los caminos al arco defendido por Carrizo, Atlético tuvo un par para aumentar pero ya faltaban piernas, producto de gran desgaste colectivo y de una cancha pesada. Fue justa y merecida victoria para Atlético que se prendió arriba, quedando 2do detrás de San Jorge, tras el empate entre San Jorge y Achirense en el Grupo 3 de la Region Litoral Sur.