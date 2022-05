Federal: La Academia cordobesa con muy poco se quedó con la victoria ante el Lobo

La Academia cordobesa venció 1 a 0 al Lobo de nuestra ciudad por séptima jornada del campeonato, Alan Murialdo anotó el único gol del partido a los 25 del primer tiempo.



Foto La Voz del Interior

En la noche del viernes Racing de Nueva Italia, el puntero en la Zona 2 del Torneo Federal A 2022, venció 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima de nuestra ciudad, en el inicio de la séptima fecha del campeonato. El único gol del cotejo disputado en el estadio Mario Alberto Kempes lo anotó el delantero Alan Murialdo, a los 25 minutos de la etapa inicial.

En un partido con pocas situaciones de gol por ambos bandos, a la Academia cordobesa le bastó con poco para quedarse con la victoria ante un Gimnasia que le costó encontrar los caminos para general peligro en el arco de Leonardo Martínez.

Racing comenzó generando peligro con un cabezazo de Figueroa que quedó en manos de Bustos, luego el local creaba envíos largos para que Murialdo de gran osamenta, peinara para la velocidad de Fernández, pero fallaría en el mano a mano lanzando desviado.

Gimnasia tendría una aproximación, tras una habilitación a García el Capi le ganó en velocidad a Albetinazzi y cuando tiró el centro atrás Lovotti no pudo rematar. A los 25’ tras un envío desde la izquierda, Figueroa ganó arriba en el córner y le quedó servida a Murialdo que definió cara a cara con Bustos en el área chica.

Gimnasia se adelantó e intentó con el manejo de Benítez, Ovideo y De Souza por izquierda pero poco a poco la defensa Académica le cerró los caminos al Lobo que tenía control del balón pero sin demasiado peligro.

En la segunda parte el trámite no cambió demasiado, Gimnasia tenía la pelota pero no llegaba, Racing parado con doble línea de cuatro se paraba de contra y aún así generaría muy poco peligro. Apenas un cabezazo de Murialdo a las manos de Bustos, un tiro libre de Rivero, otro remate de Jara.

Orcellet movió el banco buscando aire fresco en la cancha pero tampoco hubo demasiadas situaciones, un remate de Gimenez de afuera del área, o intentos de centro que morían en la cabeza de los defensores de Racing.

A Racing con poco fútbol y poco juego le alcanzó para ganarle al Lobo que pudo generar poco en un partido de bajo vuelo para ambos. Aún aparecen algunos desajustes que habrá que corregir para no sufrir en el futuro. Racing con esta victoria queda con 19 puntos en un tremendo inicio de certamen, con seis victorias y un empate, aún invicto. Gimnasia queda con 8 en el 8vo lugar con algunos por disputarse este sábado. En la próxima fecha recibirá a Sportivo Belgrano de San Francisco que derrotó a Juventud Unida 2 a 0.

Este viernes, por este mismo grupo, Crucero del Norte venció 2 a 1 a Defensores de Villa Ramallo, de visitante, y con 16 puntos es escolta. Sarmiento de Resistencia 0 – Boca Unidos 0. Sportivo Belgrano 2 – Juv Unida 0 y Central Norte 3 –Sp. Las Parejas 1.

Racing arrancó el partido con Leonardo Rodríguez; Santiago Rinaudo, Facundo Rivero, Emanuel Córdoba y Juan Albertinazzi; Franco García, Emmanuel Giménez, Pablo López y Leandro Fernández; Marcos Figueroa y Alan Murialdo.

Gimnasia en tanto, formó inicialmente con Brian Bustos; Leonel López, Tomás Rossi, Cristian Romero y Rafael Ríos; Enzo Oviedo, Marcelo Benítez y Daniel Carrasco; Agustín García, Fabricio Lovotti y Francisco De Souza.