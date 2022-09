Femenino: La Aurinegras ganaron y lideran en soledad

La fecha suspendida el pasado fin de semana comenzó a jugarse el miércoles con el adelanto entre Almagro y Atlético Concepción debido a que, el domingo, las Aurinegras vuelven a jugar por el clasificatorio de la Federación Entrerriano pensando en el Federal.

La cancha de Don Bosco será escenario de esta fecha bajo la organización de Atlético Concepción que, el miércoles, se enfrentó a Almagro.

Fue triunfo de las dirigidas por Guillermo Mella por 3 a 1 con goles de Belén Yasiuk, Ayelén López y Leticia Schenfeld lo que, hasta que se complete la fecha, lo dejan en la punta del torneo en soledad a la espera de que juegue San Marcial, con la que compartía el liderazgo hasta la cuarta fecha.

SÍNTESIS:

– Cancha de Don Bosco

Organiza Atlético Concepción

Atlético Concepción 1 – Almagro 3.

Domingo

11:00: San Marcial vs. Depro

12:20: Deportivo Concepción vs. Estrella del Norte

13:40: Don Bosco vs. María Auxiliadora

15:00: Parque Sur vs. Lanús

16:20: Engranaje vs. Gimnasia y Esgrima

17:40: Peñarol vs. Atlético Uruguay.

FUENTE DEPORTE DIGITAL