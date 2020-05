Femicidio de Julieta La semana próxima harán pericias psicológicas a Christe

“La semana próxima comenzarán a realizarse las entrevistas que mantendrán los profesionales del Departamento Médico Forense y los peritos de parte con Christe”, confirmó el fiscal.

Jorge Julián Christe, 31 años, permanece detenido en la cárcel de Paraná acusado por el femicidio de María Julieta Riera, 24 años, con quien convivía en un departamento del octavo piso del edificio de Peatonal San Martín 918, en Paraná. De acuerdo a la Fiscalía, Christe ahorcó a Riera hasta dejarla inconsciente y aprovechando ese estado, la arrojó con vida desde el balcón a casi 20 metros de altura, en la madrugada del jueves 30 de abril. Respecto a los avances de la investigación, el fiscal Ignacio Aramberri comunicó a Elonce TV que “ayer mantuvimos algunas entrevistas con el círculo íntimo de la víctima para poder reconstruir el tipo y las características de la relación que mantenía la víctima con el imputado”. Al confirmar que “la madre de Christe aún no declaró”, comentó que “a los vecinos se los entrevistó el mismo día del hecho y también se acercó a ampliar su declaración otro vecino que había sido entrevistado”. En relación a la reconstrucción sobre qué pasó entre Julieta y Christe en los momentos previos al hecho, Aramberri indicó que “esa es una tarea muy particular y muy importante para desarrollar que, justamente, las cuestiones científicas podrán ilustrar respecto a cómo sucedieron los hechos”. Sobre las heridas que presentaba el cuerpo de la víctima, el fiscal explicó que “habida cuenta de la información obtenida a través del informe de la autopsia, dispusimos alguna aclaración para determinar el tipo de lesión que presentaba el cuerpo, el modo de producción y la data en relación a la hora de muerte”. En la oportunidad, Aramberri comunicó que las pericias psicológicas y psiquiátricas a Christe “están encaminadas; la semana próxima comenzarán a realizarse las entrevistas que mantendrán los profesionales del Departamento Médico Forense y los peritos de parte”. Según aclaró el fiscal, Julieta, “a su círculo íntimo no le había contado que era víctima de violencia, sí se lo había manifestado a una trabajadora del edificio”. De igual manera, Aramberri contó que a través de “indicios se puede llegar a dar cuenta de las características de la relación, lo que será apuntalado por las intervenciones profesionales”. Finalmente, reveló que tiene a disposición para analizar de las pericias realizadas a los teléfonos de Riera y Christe.