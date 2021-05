Fernández con Georgieva: “Fue una reunión muy constructiva”

El presidente Alberto Fernández y la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, compartieron este viernes una reunión “constructiva y franca” de una hora y media en la ciudad de Roma, en la que acordaron llegar a un acuerdo “lo más rápido posible” sobre la renegociación de la deuda, sin que se le “exija mayores esfuerzos al pueblo argentino”, según le planteó el mandatario en el encuentro.

“La vocación es encontrar un acuerdo lo más rápido posible, pero no cualquier acuerdo”, dijo Fernández en diálogo con la prensa argentina que cubre la gira presidencial por Europa, tras el encuentro con Georgieva, y se manifestó “optimista” sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo en el corto plazo para la renegociación de la deuda, pero “no a cualquier precio”.

El primer encuentro presencial entre Fernández y Georgieva se prolongó durante una hora y media en el hotel Sofitel de la capital romana, donde se hospeda el mandatario, en el marco de la cuarta y última escala de su gira europea, que lo llevó esta semana a Portugal, España, Francia e Italia.

“Le conté mi charla con los líderes europeos y vamos a ver cómo seguimos. Le planteé nuestra mirada sobre los cargos extras y sobre los plazos”, señaló el mandatario, tras lo cual expresó que la titular del FMI “se ve muy comprensiva de lo que le pasa a la Argentina”.

Para el mandatario, la charla fue “muy productiva” y contó que se hablaron con “mucha franqueza” durante el encuentro.

“Expresamos nuestras voluntades de resolver el problema de la deuda argentina pero encontrar un camino de solución que no signifique postergar al pueblo argentino que la está pasando muy mal entre la pandemia y la economía que heredamos, que le cuesta ordenarse”, completó.

Fernández aclaró que la deuda con el Club de París, que tiene un vencimiento de 2.400 millones de dólares el 31 de este mes, “está atado al tema del Fondo” y por eso “es un tema subsidiario”.

En tanto, el mandatario contó que Georgieva “es muy consciente de la situación que vive el mundo, de la que vive América Latina y de la situación argentina en América Latina”.

“Ahora esto es una negociación; todo finalmente queda reducido a eso”, completó el mandatario.

En el encuentro, Alberto Fernández le expresó a Georgieva la necesidad de que los Derechos Especiales de Giro (DEG) que otorga el FMI sean ampliados y así “lleguen a los países de renta media”, como la Argentina, un planteo con el que -según indicó el Presidene- la titular del Fondo Monetario Internacional le expresó que “está de acuerdo”

Al referirse al tema de la renegociación de la deuda y el contenido de su conversación con Georgieva, Fernández dijo que se debe “entender la singularidad del mundo” y comprender que no se puede pensar en un acuerdo “que exija mayores esfuerzos al pueblo argentino”, que -indicó- “la está pasando todavía muy mal entre la pandemia, y una economía que heredamos y que le cuesta ordenarse”.