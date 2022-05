Fernández: “Deberíamos unir voces para decirle al norte que paren”

El presidente Alberto Fernández criticó la “pasividad” del Sur global “que sólo mira” las acciones decididas en el Norte, dijo que desearía que más países elevaran su voz para decir “basta”, entre otras cosas, a la guerra europea que “está trayendo miseria” al resto del mundo.



Así lo afirmó este al participar, junto al ministro de Educación, Jaime Perzyck, y la embajadora argentina ante la Unesco, Marcela Losardo, en el Palacio San Martín de la III Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y Caribeños (Celac).

En ese sentido, Fernández dijo que en su reciente encuentro en Berlín con el canciller alemán Olaf Scholz le marcó “con todo cuidado que esa guerra que se ve en el norte, está trayendo miseria al sur”.

“¿Cuánto tiempo más vamos a ser cómplices? No me callo más, lo que digo acá lo digo en el norte, y sería maravilloso que se sumen a mi voz los países que hoy sufren esa realidad”, señaló el jefe de Estado ante los ministros de la Celac.

En su discurso, Fernández también apuntó a la realidad en el continente americano y subrayó que hay “un país que lleva seis décadas bloqueado económicamente y sobrevive como puede” y otro que fue “bloqueado en plena pandemia de coronavirus”, en referencia a los embargos económicos impuestos por Estados Unidos a Cuba y Venezuela, respectivamente.

“Deberíamos avergonzarnos que eso pase en nuestro continente”, afirmó el mandatario horas antes de recibir a Christopher Dodd, asesor especial del Gobierno de Estados Unidos para la IX Cumbre de las Américas, en momentos en que Fernández debe decidir si participa del encuentro convocado del 6 al 10 de junio en Los Angeles.

Washington ya anunció que no invitará a ese encuentro multilateral a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, una decisión que empujó al presidente mexicano Andrés López Obrador y a otros mandatarios a rechazar la participación en ese cónclave.

Al respecto, este jueves la portavoz gubernamental, Gabriela Cerruti, reiteró que la Argentina -que tiene la presidencia pro témpore de la Celac- viene planteando la necesidad de una cumbre “sin exclusiones” y, según trascendió, la Casa Rosada definirá la concurrencia durante la próxima semana.

“¿Cuánto tiempo más el sur va a ser un testigo pasivo de un mundo que nos dijeron que se había globalizado pero donde el sur no es parte, solo mira?” dijo, y luego prosiguió: “Me pregunto si no deberíamos unir voces para decirle al norte ‘paren’”.