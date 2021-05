Fernández defendió la suspensión de exportaciones de carne por 30 días

El presidente Alberto Fernández destacó la necesidad de “volver a poner el precio de la carne en sintonía con la capacidad de compra de los argentinos”, al tiempo que la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias convocó a un cese de comercialización de hacienda desde el jueves, a raíz del cierre de las exportaciones por 30 días.



La decisión comunicada por el Presidente a representantes del sector exportador se aplicará mientras se instrumentan medidas tendientes a ordenar el funcionamiento del sector, restringir prácticas especulativas, mejorar la trazabilidad de las exportaciones y evitar la evasión fiscal en el comercio exterior.

Fernández enfatizó la importancia de “poner orden en quiénes exportan (carne) y poner en orden el Mercado de Liniers” porque “no es posible que los exportadores que venden a China vayan” a comprar ahí, dado que entonces “prevalece el precio de la exportación y eso solo ya tergiversa el precio del mercado interno”.

El mandatario, en declaraciones formuladas a Radio 10, enfatizó en el objetivo de “volver a poner el precio de la carne en sintonía con la capacidad de compra de los argentinos y la de un exportador”.

En el encuentro que mantuvo con empresarios exportadores, dejó en claro que el período de 30 días de limitación de exportaciones podrá verse reducido si generan resultados positivos las medidas anunciadas para ordenar el funcionamiento del sector.

El jefe de Estado resaltó también que no se puede “seguir viendo cómo la carne crece sin ningún justificativo” y dijo que es necesario “poner en orden el mercado interno”.

“Ayer le explicaba a los exportadores de carne que se desmadró claramente la situación. Fue una reunión muy correcta, en buen tono, ellos entienden el problema, pero no les gusta la solución”, dijo.

Respaldos del sector

En línea con la postura del Gobierno, el exdirector de la Federación Agraria Argentina (FAA), Pedro Peretti, respaldó la medida y advirtió que si no se avanzaba en esa dirección “cinco frigoríficos se llevaban puesto al Gobierno”

“Es una medida lógica, que al Presidente no le habrá gustado tomar, sin embargo se adoptaron todos los recaudos para que sea una medida temporaria”, explicó.