Fernando Gago se retira del fútbol profesional

Fernando Gago, ex Boca, Real Madrid, Roma y actual jugador de Vélez, tomó la decisión de retirarse del fútbol. Gago deja la actividad profesional a sus 34 años tras dejar atrás una rotura de ligamentos cruzados. Pese a haber vuelto en gran nivel para Vélez, colgará los botines.

Se trata de una decisión futbolística: se repuso una y otra vez de lesiones y operaciones y le pone punto final a su carrera adentro de una cancha, tal como quería.

Dos semanas atrás, Gago había hablado al respecto. “Creo que el día de mañana se me va a recordar por volver a jugar después de cinco lesiones. Yo creo que eso, sin querer, es algo que me va a quedar a mí guardado, y una sensación linda de haber sobrepasado situaciones donde era muy difícil salir, de volver a jugar al fútbol y de volver a estar bien. Esas son de las cosas de las que más se me va a recordar”, había manifestado.