Fiestas de fin de año, colonias y actos de egresados: Recomendaciones de Salud

La Provincia brindó una serie de recomendaciones para recomendaciones para el desarrollo, en contexto de pandemia, de las actividades durante la temporada estival, como las fiestas de fin de año y las colonias de vacaciones.

El Ministerio de Salud dio a conocer las recomendaciones para la promoción, prevención y autocuidado para el desarrollo de actividades en temporada estival en contexto de pandemia por Covid 19, elaboradas desde la Unidad Interministerial de Promoción.

En el texto, se aclara que dichas recomendaciones “son dinámicas y podrán adaptarse de acuerdo al contexto epidemiológico y las necesidades, de manera que la Unidad de Promoción podrá realizar ampliaciones o modificaciones de acuerdo a las mismas”.

Las recomendaciones fueron divididas por actividades e implican lineamientos generales para que cada municipio tenga en cuenta y adapte a su realidad con el objetivo de prevenir y minimizar cualquier posibilidad de propagación del virus SARS-COV2

Se destaca que es tarea de cada municipio disponer de los recursos necesarios para la efectiva instrumentación e implementación de estas recomendaciones, contando con el asesoramiento y acompañamiento permanente del equipo la Unidad.

Cabe señalar que estos lineamientos fueron trabajados de manera articulada con otros sectores del Estado provincial según la población o el sector al que correspondiera: Secretaría de la Juventud, Dirección de Adultos Mayores, Consejo Provincial de los Niños el Adolescente y la Familia, Consejo General de Educación, entre otras reparticiones.Recomendaciones:

Prácticas que llegaron para quedarse: Distanciamiento Social (2 m entre cada persona); uso de tapaboca; lavado de manos con agua y jabón o desinfección con alcohol en gel; utilización de elementos personales como botellas, vasos y toallas; responsabilidad intergeneracional; encuentro desde una perspectiva de cuidados y reducción de riesgos y daños.

Las recomendaciones son para las actividades de colonias de vacaciones; Navidad y Año Nuevo; egresados y actos de colación; actividades académicas de prácticas y realización de exámenes finales de las instituciones de Educación no formal: danzas, idiomas, música, etc.; adultos mayores y personas con factores de riesgo; y adolescentes y jóvenes, entre otras.

Actividad de Colonias de Vacaciones: Para localidades donde desarrollan colonias en polideportivos municipales/clubes: Dividir a los niños inscriptos en dos grupos de asistencia al polideportivo o utilizar la estrategia de “burbuja social”; se sugiere reemplazar colectivos o traffics por bicicletas o caminata, para lo cual se fija un punto de partida estratégico, como puede ser la plaza principal, y desde ahí se desplazan los grupos. Cada niño asistirá al punto de encuentro con barbijo/tapaboca, gorro para el sol, protector solar, repelente y se le tomará la temperatura al llegar, cumpliendo el distanciamiento recomendado.

También hay sugerencias para la colación/merienda y el uso de utensilios individuales. Se debe reducir el uso de los vestuarios y establecer turnos para su uso, esperando afuera al aire libre.

Navidad y Año Nuevo: Se recomienda que las reuniones familiares o sociales sean reducidas en cantidad de personas. Preparar la reunión al aire libre, en patios, terrazas o incluso para los que no cuentan con espacio al aire libre podrían armar mesas en la vereda con el distanciamiento recomendado entre los participantes y con respecto al vecino más próximo. Durante la reunión se recuerda la importancia de no compartir vasos ni utensilios y aquellas personas que tengan la posibilidad podrán aislarse los días anteriores, para llegar a las fiestas con el menor riesgo posible, sobre todo si van a pasar con personas de riesgo, como los abuelos (mayores de 60 años, o con factores de riesgo.

Egresados y actos de colación de los diferentes niveles educativos y académicos: En virtud de la cercanía de la finalización del Ciclo Lectivo 2020, la Unidad de Promoción Interministerial recuerda que los COES locales y/o municipios junto con las autoridades pertinentes de Educación tendrán la potestad de aprobar los protocolos que cada institución elabore. Para ello, deberán tener en cuenta el cumplimiento de estas recomendaciones, su capacidad sanitaria, la situación epidemiológica y la capacidad de control .

Se sugiere realizar el acto académico al aire libre. Si la escuela no cuenta con el mismo, podrá organizarlo en polideportivos, canchas de fútbol o cualquier otro espacio que permita el distanciamiento de los concurrentes. Organizar el acto académico por división, durante la ceremonia los egresados se ubicarán con el distanciamiento recomendado (2 m), usando tapabocas; ubicar los diplomas con nombre sobre una mesa para que cada egresado pueda pasar por turno a retirarlo al ser nombrado; organizar el ingreso y egreso de cada alumno y sus familiares por turno; todas las personas deberán usar tapabocas. Al ingreso se tomará la temperatura a cada asistente.

Actividades académicas de prácticas y realización de exámenes finales de las instituciones de Educación no formal: danzas, idiomas, música, etc.

Para la realización de las actividades enunciadas, se sugiere dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 3744 M.S, de fecha 05/10/2020, y a las siguientes recomendaciones: Se sugiere diferenciar lugares de ingreso y egreso. En el acceso se deberá chequear? el estado de salud de quienes entraran a la institución y se constatará que no sea contacto estrecho de una persona con COVID-19. Las prácticas y/o exámenes deben realizarse en espacios con adecuada ventilación, preferentemente en un tiempo reducido. Organizar los alumnos por turnos de manera que se mantenga la distancia de 2 m entre cada persona. Se recomienda reducir la cantidad de personas al mínimo posible. Uso obligatorio de tapabocas. Para el uso de sanitarios ingresar por turnos e higienizarse las manos con alcohol en gel, no aglomerarse.

Adultos mayores y personas con factores de riesgo

Es necesario brindar oportunidades de recreación, ocio, sociabilidad donde se mantengan los cuidados. Actividades que propicien el ejercicio, la movilidad del cuerpo y la estimulación cognitiva. En este sentido, se considera de suma importancia respetar los derechos y deseos de las personas mayores en relación a su autonomía e independencia en cuanto a la posibilidad de hacerse cargo de sus acciones, y mostrarse responsable en lo que respecta a los cuidados individuales y colectivos. Es fundamental propiciar nuevamente espacios socio-recreativos y educativos, donde las personas puedan interactuar con otros pares, manteniendo los cuidados y la salubridad correspondiente en cada una de las propuestas en las que se participe.

Adolescentes y jóvenes sugerencias/recomendaciones para que los adolescentes retomen actividades recreativas, deportivas, lúdicas, artísticas de una manera segura, siguiendo las recomendaciones de autocuidado. Es vital contar con representantes adolescentes en la organización de las diferentes actividades, para que se transmitan y se adapten a las necesidades locales de este grupo.

Junto a la población adolescente organizar opciones como: Concursos, tipo free style, en grupos que no superen los 10 participantes por equipo. Cine bajo las estrellas, con máximos de asistentes según espacio con cupo/ inscripción previa, libre de alcohol y tabaco en todas sus formas. Murgas, batucadas, trap. Todas las propuestas al aire libre, publica ElOnce.

Consideraciones respecto a covid y tabaco: Los tabaquistas de cigarrillos/vapeadores tienen más posibilidades de contraer covid-19 que las personas que no lo son. Es importante recordar que dejar de fumar/vapear en esta pandemia te aumenta las posibilidades de no contraer covid-19 y tiene un impacto positivo en tu función pulmonar y cardiovascular. Recordar que el virus covid-19 se traslada a través del humo y/o vapor aumentando la posibilidad de contagiar a las personas que están expuestas.

También contiene sugerencias para las acciones de concientización y prevención de la seguridad vial y recomendaciones para trabajar en materia de seguridad, para evitar las aglomeraciones de jóvenes en espacios clandestinos sin ningún tipo de control.

Finalmente, se aclara que el municipio tiene la facultad de establecer el régimen de sanciones económicas a quienes incumplan con las normas regulatorias para impedir la introducción o propagación de una epidemia.