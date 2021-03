Finalizó la inscripción para el concurso público de sepultureros en el Cementerio local

Continúa desarrollándose el proceso de concurso público de oposición y antecedentes para cubrir de 2 a 4 puestos de sepultureros para el Cementerio Municipal.

Finalizó este martes el retiro de planillas de inscripción y consultas para cubrir , desde el 15 hasta el 20 de marzo las personas inscriptas deberán presentar en el Departamento Personal de la Municipalidad (1° piso) la documentación exigida: DNI, Certificado de Buena Conducta, certificado de antecedentes penales; certificados de estudios completos o incompletos, constancias de cursos o capacitaciones realizadas; Licencia de Conducir (no excluyente), constancias de actividades laborales anteriores (no excluyente), constancias de no tener deudas para con el Municipio, certificado de aptitud psicofísica expedido por autoridad sanitaria oficial o médico particular.

Sobre las evaluaciones

La instancia siguiente será la evaluación de antecedentes, del 23 al 30 de marzo. Le seguirán la entrevista personal, el examen teórico y finalmente la evaluación práctica. La comisión evaluadora estará integrada por un representante de la Coordinación General de Servicios Públicos; la directora del Cementerio, Ana Almeida; María del Carmen Tourfiní por el Área de Control de Gestión; un representante de la Asociación de Empresas Fúnebres; y una persona por la Asociación de Obreros y Empleados Municipales.