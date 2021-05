Finalizó la plantación de los primeros 90 árboles del plan de Arbolado Urbano

Esta semana culminó la plantación de los primeros 90 ejemplares del plan de Arbolado Urbano que por primera vez reúne características importantes: Se plantan especies autóctonas y se ejecutan con un sistema de “cazuela” de modo que no deterioren las veredas.

El ambicioso plan contempla en total, la plantación de 400 árboles. Los primeros 90 se plantaron en el circuito de esta primera fase, comprendido por calles Mariano Moreno, Ing. Henry, Dr. Clark y 9 de Julio.

Vale remarcar las declaraciones efectuadas del ingeniero Marcelo Tenaglia, asesor técnico del Plan de Arbolado, quien destacó oportunamente que “nosotros traemos la experiencia de forestación en ciudades grandes como Rosario, que comprueba que si se hace la plantación con una cazuela – nosotros le llamamos cazuela al hueco de plantación – y que tenga bordes plásticos en el interior como conductores de raíces desde la cazuela hacia abajo en diagonal para que la raíz se ancle, se ha probado que no hay riesgos que se rompa la vereda y ese conductor dirige a las raíces en 45 grados que es la dirección más adecuada para las raíces”.

En estos momentos, autoridades de la Dirección de Salud Ambiental, preparan el próximo llamado a licitación para continuar con la ejecución del Plan, a la vez que agradecieron a los vecinos por el cuidado de cada árbol.

Especies

“La elección de las especies es una innovación, porque prácticamente no existe en otros lugares donde sea 100% de esta manera la forestación y se debe concretamente a la plantación 100% de especies nativas, que sean las plantas que se adecúan y se adaptan a este ecosistema en el que estamos. Los ecosistemas varían mucho y no es lo mismo poner una planta que aunque sea autóctona como el lapacho negro que es del noroeste argentino o el lapacho rosado que es del noreste; no es lo mismo traerlos de ese hábitat a acá porque cambia su conducta respecto al ecosistema. Usando nativas es como si aflorara el ecosistema natural de la región en las veredas de la ciudad. Van a aparecer picaflores de la zona, mariposas de la zona, polinizadores en general de la región y la ciudad empieza a integrarse de nuevo al lugar que era naturalmente esta zona. Es de alguna manera recuperar levemente pero con un paso muy claro, la naturaleza que existía en esta ciudad” explicó el experto en el tema.

Ejes constitutivos

En el Plan de Arbolado, intervinieron profesionales docentes de las universidades locales, expertos de otras ciudades que realizaron sus observaciones y técnicos locales que forman parte de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Gracias al trabajo conjunto, se pudo concretar un plan “histórico” para la ciudad, que entre otras cosas pretende que sea cuidado por el mismo ciudadano.

Las premisas del Plan de Arbolado Urbano pueden resumirse de la siguiente manera: *