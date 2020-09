Fondo de Emergencia: Se abre una nueva instancia el día jueves

El próximo jueves 17 de septiembre, la Municipalidad de Concepción del Uruguay iniciará una segunda etapa del Fondo de Emergencia Municipal (FEM) entregando disponiendo en este caso, de un millón de pesos más con fondos genuinos para ayudar a los sectores comerciales afectados por la pandemia.

Con el único propósito de ayudar a los sectores comerciales que se vieron afectados por la pandemia, el Municipio de Concepción del Uruguay, habilitará la inscripción desde el próximo jueves 17, de una nueva instancia para la obtención del Fondo de Emergencia económica municipal. Para ello, ya se autorizó la disposición de un millón de pesos más para entregar en carácter de préstamo, a tasa cero, con cuatro meses de gracia, y a devolver en diez cuotas. Los montos son de hasta 60 mil pesos por persona.

Requisitos

Los requisitos son sencillos. Los interesados en recibir la ayuda, debe encontrarse inscriptos en las tasas municipales correspondientes a la actividad; NO poseer deudas impositivas con este municipio hasta el periodo 2019 inclusive; el solicitante deberá pertenecer a actividades no consideradas esenciales en el marco de la fase 1 del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y no haber percibido ayudas otorgadas por el Gobierno Nacional y/o Provincial (ATP, Créditos a Tasa Cero, IFE, entre otros).

Los procesos

A partir de este jueves 17, las y los interesados pueden ingresar en el sitio: www.cdeluruguay.gob.ar/producción y allí encontrarán un formulario para la inscripción del Fondo de Emergencia. La inscripción permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre y, posteriormente, en el plazo de una semana, se notificará a la persona por correo electrónico si quedó preseleccionada y a partir de allí deberá presentar por Mesa de Entrada de la Municipalidad, la siguiente documentación: Data municipal (Vigente); constancia de inscripción en AFIP (Vigente); monto facturado en los últimos 12 meses (en caso de que la inscripción en la tasa fuera por un plazo menor, deberá consignar los montos facturados en dicho plazo); gastos fijos en los que incurre; empleados si los tuviera, detallar cantidad y adjuntar ultimo formulario 931; datos de cuenta bancaria donde se realizará la transferencia (comprobante de CBU); en el caso de poseer deuda con el municipio por el período 2019 o anterior, indicar monto, fecha y concepto que se adeuda; DNI del titular y de la persona que presente como garante.