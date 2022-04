Fórmula 1: El primer Sprint del año fue para Max Verstappen

El autor de la pole position el viernes y campeón 2021, Max Verstappen, se quedó con el triunfo y los primeros ocho puntos del fin de semana al ser el ganador en la carrera sprint de Imola, la primera del año bajo este formato.

El piloto de Red Bull no había tenido una buena partida, todo lo contrario a lo que había sucedido con Charles Leclerc, que rápidamente le quitó el primer lugar y poco a poco fue marcando una diferencia tranquilizadora entre ambos. En el lote de atrás, un toque entre Pierre Gasly y Guanyu Zhou provocó el abandono del corredor chino y la aparición del auto de seguridad, en tanto que el francés debió entrar a boxes a cambiar el alerón delantero perdiendo todo hasta ese momento.

En el relanzamiento, Leclerc pudo conservar su primer lugar y a sus espaldas comenzó la acción. La lucha de españoles entre Sainz y Alonso dio inicio a varias vueltas en las que se dieron sobrepasos, como el de Pérez para sacarle de las manos el cuarto lugar a Magnussen y el posterior sobrepaso de Ricciardo y Sainz al propio danés para bajarlo a la séptima colocación.

Poco a poco se empezaron a acomodar detrás de los líderes, con «Checo» Pérez pasando al tercer y definitivo puesto, mientras que Verstappen se acercaba lentamente a Leclerc que no lograba sostener el nivel de sus neumáticos y perdía rendimiento. Finalmente en el inicio del giro 20 el Red Bull estuvo a menos de un segundo y con el DRS activado superó en el final de la recta al monegasco. La Ferrari no tenía resto para ir a la caza de su rival, por lo que no tuvo problemas Verstappen para transitar ese último giro y fracción y quedarse con el triunfo.