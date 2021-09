Francia: Icardi rescató al PSG con un gol agónico al final, Messi salió y no le gustó

El delantero argentino Mauro Icardi rescató este domingo a Paris Saint Germain, con el crack rosarino Lionel Messi que se retiró descontento por un cambio, en el triunfo agónico 2-1 ante Lyon por la sexta fecha de la liga francesa.

El brasileño Lucas Paquetá (ST 9m) abrió el marcador para Lyon, el crack brasileño Neymar igualó de penal (ST 20m) e Icardi, de cabeza, concretó el 2-1 (ST 45+3m).



Messi no completó el partido porque fue sustituido a los 30 minutos del segundo tiempo por decisión del entrenador santafesino Mauricio Pochettino y el máximo goleador del seleccionado argentino hizo saber su descontento.



Con la victoria, PSG estiró su racha de seis victorias al hilo y lidera el campeonato con 18 puntos. Lyon, que venía de dos triunfos en fila, se quedó con 8 puntos.

Messi fue reemplazado a los 30 minutos por Achraf Hakimi y exhibió su fastidio ante Pochettino. Es sabido que el rosarino no quiere salir cuando inicia como titular y prefiere ir al banco en caso que no cumpla los 90 minutos en cancha.

Pochettino estiró la mano para saludar a Messi, pero éste le dijo algo al pasar que las cámaras de televisión no registraron porque estaba de espaldas.

Icardi ingresó a falta de 9 minutos por Di María (Leandro Paredes fue suplente) y resultó el héroe. El ex Fiorentina de Italia conectó de cabeza, en soledad, el centro enviado por Mbappé para el delirio de los espectadores en el Parque de Príncipes.