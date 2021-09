Francia: PSG no extrañó a Messi y goleó 4 a 0 al Clemont

El líder ganó 4-0 como local con dos de Ander Herrera, uno de Mbappé y otro de Gueye. Los dirigidos por Pochettino no contaron con la Pulga, Paredes, Di María ni Neymar.

PSG goleó como local a Clemont por 4-0, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Ligue 1 de Francia. El equipo que dirige Mauricio Pochettino no contó con Lionel Messi, pero se las arregló para no extrañarlo y mantener el puntaje ideal en la competencia.

Los tantos del único líder del campeonato los hicieron el español Ander Herrera, con un doblete a los 20 y 31 minutos de juego, Kylian Mbappé, a los 10 del complemento y el senegalés Idrissa Gueye, a los 20. El único argentino fue Mauro Icardi, quien ingresó desde el banco de suplentes.

La ausencia de Messi no fue la única: Leandro Paredes, Ángel Di María y Neymar también fueron preservados por haber regresado de la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Seguramente vuelvan ante Brujas, el miércoles a las 16 en Bélgica, en el debut en la Champions League.

La victoria le permitió a PSG mantener el andar perfecto en el arranque de la temporada con 15 puntos sobre la misma cantidad en disputa. El único escolta es Angers, que hoy visitará a Brest desde las 10: está a cinco unidades, con un compromiso menos, y pueda quedar a dos de la cima.