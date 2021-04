Francolini envió un mensaje a los concordienses frente a la segunda ola

El intendente de Concordia, Alfredo Francolini, brindó una breve conferencia pasadas en la tarde de este jueves, a raíz de las medidas tomadas a nivel nacional por la segunda ola de contagios de coronavirus.

Francolini remarcó que “siguió atentamente” lo expresado tanto por el presidente Alberto Fernández, como por el gobernador Gustavo Bordet, y que junto al Comité de Emergencia siguen evaluando la situación epidemiológica de la ciudad, publicó El Entre Ríos.

En ese sentido, planteó como un antes y un después, referido a la cifras de contagios, a Semana Santa. “Antes no llegábamos a tener más de un dígito de casos. Luego empezó a darse un incremento, llegando inclusive a 30 casos diarios”, manifestó.

No obstante, el intendente de Concordia aseguró: “No queremos aumentar la cantidad de medidas que tenemos en la ciudad de Concordia. No queremos volver atrás. No queremos volver a tener restricciones”.

Es por esto que Francolini aseguró que “tenemos que seguir teniendo los cuidados necesarios. A esta altura ya deberíamos haber aprendido a vivir con la pandemia”, remarcando que la posibilidad de no sumar nuevas restricciones en la ciudad “va a depender de cada uno de nosotros”.