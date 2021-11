Frigerio en Gualeguaychú: “El domingo nos jugamos gran parte del futuro de la Argentina”

El candidato a diputado nacional de la Lista 502 visitó este domingo Gualeguaychú y participó junto a simpatizantes de Juntos por Entre Ríos de una jornada de militancia, entrega de boletas en la Costanera y un cierre a puro ritmo de carnaval con pasistas y batuqueros. “El domingo tenemos que ir todos a votar porque nos jugamos gran parte del futuro de la Argentina y de nuestra provincia”, puntualizó Rogelio Frigerio.

La Lista 502 del frente Juntos por Entre Ríos recorrió en toda su extensión la Costanera de Gualeguaychú para mostrar -a una semana de las elecciones legislativas- las propuestas que impulsarán en el Congreso.

“No podemos parar un segundo de estar en la calle y cerca de cada entrerriano, porque es juntos como vamos a salir del estancamiento de una buena vez”, destacó Frigerio, quien estuvo acompañado de los candidatos Marcela Antola, Atilio Benedetti y Mauricio “Palito” Davico.

“Ganamos el 12 de septiembre y vamos a volver a ganar el 14 de noviembre. Le vamos a decir con contundencia que la dignidad de los entrerrianos no está a la venta. Por eso les pido que no me aflojen, militemos, repartamos la boleta y cuidemos los votos”, cerró el referente del frente Juntos por Entre Ríos.

El recorrido de los candidatos terminó en el mirador de la Playa del Puente con un show de batucadas y pasistas de Carnaval del País y la tradicional foto en uno de los lugares más representativos de Gualeguaychú.

Luego de su paso por Gualeguaychú, Frigerio regresó al departamento Islas para hacer el lunes un cierre en Ceibas. La agenda continua el martes en Concepción del Uruguay, luego en Paraná con un acto en la Plaza de Mayo y el jueves por la tarde se realizará el acto oficial de cierre de campaña en Concordia.