Frigerio: “la agenda política debe estar centrada en las necesidades de la gente”

En el marco de su visita a Concepción del Uruguay, el diputado nacional de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, precisó que “la agenda política debe estar centrada en las necesidades de la gente y no en diciembre de 2023”. Además, habló sobre la posibilidad de ser gobernador y la actualidad política provincial.

En diálogo con La Prensa Federal, el diputado nacional por Entre Ríos del espacio político “Juntos”, Rogelio Frigerio, afirmó que su mente no está puesta en diciembre de 2023, ya que “las necesidades de la gente vienen primero”.

En primer lugar, Frigerio se refirió a la situación que se vive en el Consejo de la Magistratura, y señaló que “este Gobierno, con una vicepresidente desesperada por la búsqueda de impunidad, está dispuesto a llevar a cabo cualquier mamarracho institucional y jurídico, con tal de lograr un asiento más en el Consejo de la Magistratura”.

Según el diputado de Juntos, el Kirchnerismo ha pasado todos los límites y espera que la Justicia le ponga un freno a este “sin sentido”. Además, considera que “este Gobierno tiene una agenda completamente ajena a las necesidades de los argentinos”.

La inflación

Consultado sobre la problemática de la inflación que tanto afecta a nuestro país, Frigerio admitió que “debemos afrontar esto con sentido común, hay que asumir que es un problema del Estado”.

Argentina, en palabras del diputado, es uno de los cinco países con alta inflación en el mundo, y por más que uno pueda aceptar una multicausal que generan inflación, el problema de raíz es la impresión de billetes para financiar el déficit fiscal.

“Hasta que no paremos con esto, vamos a seguir soportando el tema de la inflación. No importa que haya programas como Precios Cuidados o echarle la culpa al campo, todo esto ha fracasado”, afirma. Y agrega que “el rumbo que estamos llevando ahora nos está llevando a la miseria. Entre Ríos está muy lejos de su techo y necesitamos girar el volante”.

A su vez, invita a que “imaginemos lo que sería la inflación si el Gobierno no congelara las tarifas y el dólar. La inflación que mostramos no es real, es mucho mayor. Y eso asusta mucho”.

Es por esto que, según Frigerio, “debemos hacer lo que hacen los países que tienen una buena economía, que es una política macroeconómica sana, con un Estado equilibrado y una política monetaria consistente. Si hacemos esto durante mucho tiempo, más temprano que tarde tendremos una inflación acorde a lo que se ve en el resto del mundo”.

En este sentido, puntualizó en que “tenemos un país con una de las presiones impositivas más altas del mundo, y al Gobierno lo único que se le ocurre es crear aún más impuestos. Tenemos que ir para el otro lado de dónde vamos hoy en día”.

Por otro lado, se refirió al Impuesto a la Renta Inesperada: “verdaderamente es un absurdo. El impuesto a la ganancia cumple este rol, es una pavada agregar otro impuesto. Además, ¿qué van a hacer cuando hay pérdidas inesperadas? Tal y como pasa en el campo cuando hay temporadas bajas. ¿Habrá ingresos inesperados? Muy poco sentido común por parte del Gobierno”.

Su visita a Concepción del Uruguay

La Prensa Federal consultó a Frigerio sobre su visita a La Histórica, a lo que respondió “tuvimos vinculados con dirigentes de Juntos por Entre Ríos, y mantuvimos reuniones con la sociedad civil y con el sector turístico, que tanto nos puede dar a los entrerrianos si lo aprovechamos en su magnitud. Sobre todo, en Concepción del Uruguay, el turismo puede darnos empleo de calidad y necesitamos eso, especialmente para el arraigo de los jóvenes y que no se vayan”.

Imagen archivo.

Siguiendo esta línea, el diputado de Juntos aseguró que se necesita una desgravación impositiva, una narrativa positiva con nuestro turismo, con el fin de generar acuerdos con Uruguay y otros países. “Hay mucho trabajo y más potencial en esta ciudad”, agregó.

Su futuro en la política

En otro sentido, este diario consultó a Frigerio sobre la actualidad política y su futuro, e hizo hincapié en que “después de 20 años apostando al Peronismo, tenemos que ser serios y entender la oportunidad que nos han dado los entrerrianos, para no defraudar la expectativa que tienen en nosotros”.

Aclaró que no piensa en la gobernación, ya que “a la gente no le importa y no quiere ver a los políticos preocupados por un futuro, cuando ellos la están pasando tan mal. Personalmente, no puedo pensar tan a futuro con la población en este caos”.

Aunque “siempre dije que sería un honor ser gobernador de Entre Ríos, pero no es el momento de pensar en eso. Lo que necesitamos ahora es estar unidos para impulsar a la provincia a un futuro mejor y diseñar un programa de trasformación para Entre Ríos”.

Su relación con Bordet

Luego, La Prensa Federal preguntó a Frigerio si mantiene conversaciones con el actual gobernante entrerriano, Gustavo Bordet: “sí, hablo con Gustavo. Comparto todos estos problemas con él. Cuando me tocó ser ministro del Interior y Obras Públicas con Mauricio Macri, pudimos trabajar mucho con Bordet, porque ambos entendíamos cuáles eran las prioridades”.

Asimismo, admite que “desde Juntos por Entre Ríos estamos dispuesto a trabajar desde ahora para resolver los problemas de la gente, no podemos esperar hasta diciembre del 2023. Debemos relegar intereses personales en pos de las necesidades de la población”.

“Está claro lo mal que la están pasando los entrerrianos. Lo más importante es que la gente no pierda la esperanza de poder salir de esta situación”, finalizó Frigerio.