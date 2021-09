Frigerio: “Tenemos que aprender de esta señal”

El candidato a diputado nacional por Juntos por Entre Ríos dijo que “el triunfo es histórico” y afirmó que “sirve para ponerle límites al kirchnerismo pero también para construir un futuro mejor”.

El electo candidato a diputado nacional por Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio instó a realizar “un ejercicio de enorme humildad y escuchar más a la gente”. En ese marco, puso de relieve la importancia de “anteponer los intereses de nuestro pueblo, el sentido común antes que los intereses partidarios y de los candidatos. Tenemos que aprender de esta señal que nos da el pueblo entrerriano”, manifestó tras ser el precandidato más votado en la provincia.

Agradeció “el acompañamiento” y sostuvo que hemos ganado en Villa Paranacito después de 30 años. Ganamos en Islas. Este triunfo no es de nadie en particular, sino de todo el pueblo entrerriano. Nos obliga a ser más humildes que nunca a escuchar, estar más cerca de la gente que nunca y a redoblar los esfuerzos para el 14 de noviembre. Es el primer paso para la transformación de nuestra provincia. Se puede festejar hoy, pero mañana tenemos que estar al lado de nuestra gente. No aflojen, esto recién empieza y puede ser un camino maravilloso”, instó a la militancia.

Al respecto, manifestó que “a partir de mañana vamos a estar todos juntos” quienes participaron de la interna. “Nuestra lista, la de Pedro (Galimberti) y la de Carlos (González) frente al desafío enorme que tenemos por delante, caminando juntos la provincia. Esto es Juntos por Entre Ríos”.Y felicitó “a los integrantes de las otras listas. También forman parte de este triunfo impresionante”, valoró.

Dijo que se debe “entender este mensaje de la gente que nos enseña con su voto que estaban más que nunca comprometidos con el futuro de la provincia y que nuestro pueblo entrerriano no está de acuerdo con esta forma de vivir, quiere vivir mejor, aprovechando este enorme potencial que tiene Entre Ríos. No se conforma con el estancamiento, quiere pelearla y vamos a pelear con cada entrerriano por una provincia mejor”.

En diálogo con medios de comunicación, Frigerio consideró que el triunfo “sirve para ponerle límites al kircherimo pero también para construir un futuro mejor”. “Esto nos tiene que dar mucha más energía y transformarnos en personas mucho más humildes. Siempre hablamos bien con los compañeros de ruta, nos separaba una boleta, pero tenemos los mismos valores e ideas”, expresó con la campaña de cara a las generales de noviembre.

“Hay que escuchar a la gente. Desde Entre Ríos salió un grito muy potente, que los entrerrianos no estamos de acuerdo con el norte al cual el kirchnerismo está llevando al país”, completó el candidato a diputado nacional por Juntos por Entre Ríos.