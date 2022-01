Fronteras: No se pedirá PCR a argentinos y residentes vacunados

El Gobierno anunciará cambios en los requisitos para ingresar al país.

La medida será anunciada por el Gobierno en las próximas horas y comenzará a regir desde el 29 de enero.

El Gobierno anunciará en las próximas horas cambios en los requisitos para ingresar a la Argentina en medio de la tercera ola de Covid-19.

Según trascendió, desde el 29 de enero no se pedirá un PCR para ingresar al país a argentinos y residentes que cuenten con el esquema completo de vacunación.

La flexibilización de las restricciones se da en un marco de descenso de casos positivos. La medida, que será publicada este miércoles en el Boletín Oficial, también aplica para los viajeros de países limítrofes.

Según se desprende del documento oficial, aquellos argentinos o residentes que presenten esquema de vacunación completo sólo tendrán que presentar el certificado correspondiente y la declaración jurada de la Dirección Nacional de Migraciones en las 48 horas previas al viaje para ingresar al país, y no deberán realizar aislamiento una vez que se encuentren en el territorio nacional.

En tanto, aquellos que tengan el esquema de vacunación incompleto o no estén vacunados sí deberán presentar la prueba de PCR negativa , que deberán realizar en el país de origen dentro de las 72 horas previas al viaje, o bien una prueba de antígenos realizada dentro de las 48 horas anteriores.

En el caso de personas extranjeras no residentes: deberán haber completado el esquema de vacunación por lo menos 14 días antes del ingreso al país y deberán consignarlo en una declaración jurada que presentarán ante la Dirección de Migraciones; y deberán contar con una prueba de PCR negativa realizada en el país de origen dentro de las 72 horas o una prueba de antígenos 14 horas antes.

Si la persona no cuenta con el esquema de vacunación completo o no está vacunada, deberá tramitar la excepción de vacunación ante la autoridad competente “solo cuando se reúnan las condiciones los requisitos definidos por la autoridad sanitaria nacional, y contar con la constancia o certificación consular o de la autoridad competente de la excepción concedida, provengan o no de países limítrofes”.

Además, deberá contar con una prueba de PCR negativa realizada en el país de origen dentro de las 72 horas previas al viaje o una prueba de antígeno realizada en el país de origen dentro de las 48 horas. El costo de las pruebas quedará a cargo de la persona que ingrese al país.

Fuente: Télam