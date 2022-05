Fúbol Liguista: Gimnasia ganó cerró con puntaje perfecto el Apertura

En cancha de Gimnasia, Atlético y María Auxiliadora se jugaron tres partidos correspondientes a la última fecha del Apertura, donde Gimnasia se coronó campeón la fecha pasada y ayer cerró el torneo con puntaje perfecto gracias a la victoria ante el CACE como local.

Gimnasia cerró con puntaje perfecto el torneo. Foto A. Squivo.



Se disputaron en la tarde del sábado tres partidos correspondientes al último capítulo del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Concepción del Uruguay. El Club Gimnasia y Esgrima campeón en Primera División y Tercera, superó al CACE en ambas categorías.

Mientras que en Cristo de los Olivos María Auxiliadora superó a Rivadavia por 3 a 2 y, en cancha de Atlético Uruguay, Lanús y Agrario Rocamora igualaron 2 a 2.

Este domingo se completará con dos partidos, en cancha de Parque Sur los locales recibirán a Engranaje y en Villa Sol, Almagro será local de Atlético Uruguay.

SÍNTESIS

Sábado

– Cancha de Gimnasia:

GIMNASIA Y ESGRIMA vs. ATLÉTICO COLONIA ELÍA

Tercera: Gimnasia y Esgrima 3 – Atlético Colonia Elia 0

Primera: Gimnasia y Esgrima 2 – Atlético Colonia Elia 1

Goles: Santiago Colombo e Iván González (GE). Cristian Delfino (CACE).

– Cancha de Atlético Uruguay

LANÚS vs. AGRARIO ROCAMORA

Tercera: Lanús 1 – Agrario Rocamora 1

Primera: Lanús 2 – Agrario Rocamora 2

Goles: Nahuel Aguiar y Germán Moreyra (L). Cristian Ronconi (2) (AR)

– Cancha de María Auxiliadora

MARÍA AUXILIADORA vs. RIVADAVIA

Tercera: María Auxiliadora 3 – Rivadavia 3

Primera: María Auxiliadora 3 – Rivadavia 2

Goles: Gabriel Segovia y Damián Ortmann (2) (MA). Juan Sebastián Brisolesi y Lucio García (R).

Domingo:

– Cancha de Parque Sur

PARQUE SUR vs. ENGRANAJE

14:00: Tercera y 16:00: Primera

– Cancha de Engranaje:

ALMAGRO vs. ATLÉTICO URUGUAY

14:00: Terceras y 16:00: Primeras.