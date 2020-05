Fue identificado Hallaron hombre sin vida en el basural de “El Abasto”

Durante la mañana de este jueves, un camión recolector descargó el cuerpo sin vida de un joven en el basural de “El Abasto”. Si bien aún se espera la confirmación oficial, ya durante la tarde se habría dado a conocer la identidad de la víctima.

El fiscal Mario Guerrero explicó, en declaraciones al programa Nada que perder (LT 15 – AM 560), que durante la tarde del jueves se estaba realizando la correspondiente autopsia al cuerpo hallado dentro “de un camión recolector” de residuos, en la zona del Campo del Abasto. Además, el funcionario judicial precisó que, aunque el cadáver se encontraba con serias lesiones producto de la compactación del rodado, a “simple vista no se podía ver que tuviera heridas de arma de fuego o de alguna arma blanca”. Consultado acerca de los plazos para conocer el resultado de la autopsia, el representante del Ministerio Público Fiscal comentó, “deberían estar en las próximas 24 horas”. Subrayando que no iba “dar mayores precisiones hasta esperar esos datos”. Además, puntualizó que, por lo menos en sede judicial, ni familiares, conocidos o amigos se habían presentado a reconocer el cuerpo.

Información extraoficial Fuentes relacionadas a la investigación indicaron, de forma extraoficial, que el fallecido sería Ariel Evaristo Martínez, de 32 años; nacido el 12 de julio de 1988. Martínez estaba en situación de calle y se lo podía ver frecuentemente en la zona de la Terminal de Ómnibus de Concordia, realizando changas de distinta índole.