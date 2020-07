Fuerte reclamo del sector turístico al Gobierno provincial

El presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Leonardo Schey, cuestionó la falta de apoyo y acompañamiento del gobierno provincial ante la crisis que atraviesa el sector producto de la pandemia de coronavirus. Ayer hubo una manifestación frente a Casa de Gobierno.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Schey indicó que “una cosa es la cuestión sanitaria que queremos respetar a rajatabla pero por otro lado nos estamos fundiendo, estamos cerrando los negocios porque no nos queda ninguna posibilidad y lo venimos diciendo desde hace tres meses y ahora ya es tarde”.

“El turismo es uno de los sectores más afectados desde el día uno y será lo más afectado por lo menos por dos años más cuando esto se termine. Es una situación que ya no sabemos que hacer, es una incertidumbre total, no tenemos acompañamiento de nadie, y por eso le pedimos a los gobernantes que pongan empatía en lo que nos está pasando”, describió.

En ese marco, cuestionó que “los funcionarios que están en los cargos orientados a nuestra actividad lamentablemente no existen. En el Ministerio de Desarrollo, Producción y Turismo están trabajando al 50%, trabaja la parte de producción y la parte de turismo no”.

“Ya no sabemos qué puerta tocar, hablamos con legisladores nacionales y todos coinciden y nos dan la razón de que hay una Secretaría de Turismo, con todo un equipo con 40 funcionarios, que están ausentes y haciendo oídos sordos”, criticó.

En cuanto a los reclamos concretos, planteó que “se necesita que lo poquito que han ofrecido –que ha sido siempre muy pobre e inalcanzable- se implemente” y como ejemplo mencionó que “hace 20 días se sancionó una ley de emergencia provincial y está cajoneada, cuando venimos desde marzo con la urgencia”.

“Si sale la ley a pesar de que es pobre, es algo, es un diferimiento, es un horizonte que al optimista le va a servir pero hay otros que estamos viendo que no nos va a servir; por otro lado se necesitan créditos blandos a una tasa de interés cero o de no más de un 10 o 15%, porque no pedimos que nos regalen plata sino que nos presten para poder subsistir y mantener las fuentes de trabajo”, explicó.

Al respecto, analizó que “no es justo que nos tengamos que endeudar para mantener fuentes de trabajo en empresas que van a seguir tributando continuamente, sosteniendo un tributo sin generar. Es absolutamente dura la postura del gobierno con nosotros, no está teniendo la empatía que necesitamos”. Y pidió “que se den cuenta que somos un motor, que nuestra actividad es económica y transversal, que hay muchos puestos de trabajo que ya se perdieron”.

“Hay más de 4.000 empresas relacionadas al turismo en forma directa en la provincia y muchos miles de puestos de trabajo. Y ya hay un 40% que cerró y si esto sigue así se llegará al cierre del 70% en la provincia”, puntualizó.

En este contexto, refirió al anuncio sobre la creación de un Ente Mixto de Turismo y admitió: “Yo pedí que no salga un ente mixto, porque si solamente será mixto porque hay hombres y mujeres en el grupo, preferimos que no salga porque lamentablemente venimos desde 2015 pidiendo un ente mixto para trabajar políticas de turismo pero eso no es lo que quieren, o quieren manejar un dinero para hacer promoción de la actividad y tener el poder absoluto y eso no va a cambiar nada”.

“Ofrecimos aportar ideas, los profesionales, la información de nuestro observatorio pero vemos que hay una gran traba. Sale ahora una ley de Colegios Profesionales del Turismo que se viene pidiendo hace mucho pero salió tan modificada que no sabemos si le quedó algo de lo que hemos planteado en su momento. Lo mismo pasó con la ley de emergencia donde tampoco nos escucharon”, criticó.

Ante ello, sentenció: “Que un ente mixto salga de manera caprichosa donde van a tener la presidencia, la tesorería, la secretaría, la mayoría de los votos; no sirve de nada. Por eso, si se crea un ente mixto sin la cámara provincial presente, no significa nada; no se sabe adónde quieren apuntar”.

“Estamos muy lejos de estar entre los primeros destinos del país, como otras provincias que ya están con estrategias de políticas de turismo superadoras y ya están pensando cómo van trabajar el día después”, comparó.

Por último, informó que “la manifestación del sector es a nivel nacional y en el caso de Entre Ríos sigue los mismos lineamientos: es autoconvocada y será a las 11.45 en Casa de Gobierno de forma pacífica, con distancia y uso de barbijo”. “En ese marco se tratará de entregar un petitorio al gobernador contándole lo que nos está pasando y lo que necesitamos”, concluyó.