Fuga de dos conductores y persecución por varios kilómetros

Quiénes conducían dos vehículos atravesaron varios puestos camineros sin detenerse ante la voz de “alto” y fueron perseguidos. Uno de los rodados despistó y el otro tuvo un desperfecto mecánico. De los conductores, uno fue detenido.

La policía, a través del personal de los puestos camineros Brazo Largo y Gualeguay de la Dirección Prevención y Seguridad Vial, en conjunto con comisaría Ceibas, realizaron un procedimiento en donde hubo una requisa de vehículos, una persona fue detenida, se realizaron secuestros de elementos y hay un sujeto prófugo, que está siendo intensamente buscado.

En los primeros minutos de este sábado, personal del puesto caminero Brazo Largo que realizaba un operativo de control e identificación vehicular y de personas, buscó que el conductor de un automóvil Volkswagen, modelo Up, detenga su marcha, aunque no lo hizo y se dio a la fuga. Casi en simultáneo, se produjo una situación similar con un vehículo Renault Duster, color blanco.

Se siguió a los vehículos y en conjunto con personal de la comisaría de Ceibas, se implementó un operativo sobre ruta nacional 12 km 160. Mientras los seguían, en reiteradas oportunidades se les dio voz de alto y se le hizo señas con balizas, no haciendo caso los ocupantes de los rodados.

Al llegar al control implementado por Comisaría de Ceibas, los conductores de estos dos rodados chocaron los conos e intentaron colisionar a los funcionarios que estaban en el lugar. Evadieron el operativo y prosiguieron con la fuga, tomando por ruta nacional N°12 en sentido Este- Oeste, sumándose a la persecución, personal de Comisaría de Ceibas.

A la altura aproximada del kilómetro 162,300 la Renault Duster, se fue hacia la banquina sur, hasta un tejido en zona de un campo. El conductor del rodado se metió entre las malezas. En zona del Puesto Caminero Gualeguay, el Volkswagen Up, hizo nuevamente caso omiso, prosiguiendo su marcha. A los pocos kilómetros frena bruscamente y gira en U, retomando hacia el Este, continuando con su seguimiento personal de Ceibas y Puesto Caminero Gualeguay.

El Volkswagen Up sufrió un desperfecto mecánico, y al llegar al kilómetro 188 se fue hacia la banquina, el conductor abandonó el rodado y se internó en un campo. Se implementó un rastrillaje en la zona, logrando hallar al sujeto escondido entre las malezas. Se trata de un hombre mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.

Se comprobó luego que la Renault Duster poseía pedido de secuestro vigente del 17 de agosto, en tanto que el Volkswagen Up, no presentaba impedimento alguno para circular. Con el can antinarcótico se comprobó que no había droga en los vehículos.

Se secuestraron los vehículos. El conductor de la Renault Duster, está siendo buscado,