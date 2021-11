Funcionarias nacionales destacaron el trabajo en materia de Mujeres, Géneros y Diversidad de la ciudad

Fue durante la visita de autoridades de la Dirección de Articulación Federal y Relaciones Intersectoriales del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y su equipo técnico a Concepción del Uruguay. Mantuvieron una reunión de trabajo y conocieron el abordaje territorial de la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad. Destacaron el trabajo en la ciudad.

La Directora de Articulación Federal y Relaciones Intersectoriales del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Agustina González Ceuninck, y su equipo técnico visitaron Concepción del Uruguay en el marco del programa nacional GenerAR que se lleva a cabo en nuestra ciudad.

En esta línea, la agenda incluyó una reunión de trabajo con el intendente Dr. Martín Oliva, la secretaria de Desarrollo Social Marianela Marclay, la directora de Mujeres, Géneros y Diversidad Ileana Fernández Escobar y la coordinadora de Diversidad Cristina Salvarezza de este municipio; y luego se llevó adelante una recorrida por los sectores de abordaje territorial en los que se trabaja desde la Dirección.

Al finalizar el encuentro, Agustina González Ceuninck destacó: “Más allá de esta recorrida en particular, venimos trabajando con el municipio desde el año pasado, desde hace ya muchos meses. Es un municipio que se ha mostrado abierto y muy interesado en desarrollar y profundizar sus políticas de género y diversidad. En ese sentido la verdad que es hermoso trabajar con elles porque tienen muchísimo impulso, y un trabajo muy serio; están haciendo un trabajo muy serio y con mucha responsabilidad”.

“Cuando se enteraron del programa GenerAR presentaron un proyecto hermoso y quedó seleccionado; que no hace más que reflejar el trabajo que vienen desarrollando todos los días en cada uno de los barrios de la ciudad”, agregó, y señaló: “En particular lo que vamos a hacer con el programa es una serie de talleres en barrios vulnerados de la ciudad en los que se va a trabajar en perspectiva de género y diversidad, especialmente niñas, niños y adolescentes; sobre nuevas masculinidades, qué es hablar de género y diversidad, y otras cuestiones que ya viene desarrollando la Dirección y que no hacemos más que profundizar y fortalecer lo que vienen haciendo”.

Recorrida por el país

“La verdad es que estamos muy contentas de estar en Concepción del Uruguay. Estamos recorriendo las provincias, conociendo proyectos que se están trabajando en el marco de dos programas del Ministerio. El programa nacional GenerAR, y el programa nacional ArticulAR”, indicó la funcionaria y detalló: “El programa nacional GenerAR tiene por objetivo de crear o fortalecer las áreas de género y diversidad provinciales y municipales; y el programa ArticulAR tiene por objetivo fortalecer las actividades que hacen las organizaciones comunitarias, organizaciones de base y las organizaciones en territorio”.