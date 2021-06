Funcionarios nacionales destacaron el trabajo del equipo de Salud entrerriano en el combate de la pandemia

Funcionarios de Salud nacionales que estuvieron este jueves en Entre Ríos, resaltaron el desempeño de los equipos de salud de la provincia. “Nos han mostrado el trabajo y hemos destacado la integralidad de la propuesta que tienen”, dijo el secretario de Calidad de Salud, Arnaldo Medina.

El funcionario, quien viajó a la provincia junto a otros miembros del Ministerio de Salud de la nación, señaló que “con mucha alegría estuvimos viendo que en la provincia de Entre Ríos hay un equipo de salud muy sólido, nos han mostrado el trabajo y hemos destacado la integralidad de la propuesta que tienen, donde están abarcados todos los aspectos de lo que tiene que ver con esta contingencia, desde lo que es asistencial, el gran crecimiento que han tenido las terapias intensivas; el abordaje desde la salud mental y desde la bioética; y el cuidado de los trabajadores de salud”.

“Destacamos el esfuerzo y el trabajo que tienen, el gran trabajo que está desarrollando todo el equipo de salud en momentos de mucha tensión del sistema de salud”, dijo el funcionario nacional.

Asimismo, remarcó el hecho de que “ningún entrerriano ha quedado fuera de la atención gracias a esta dedicación y expansión que ha tenido el sistema de salud, donde el gobernador, la vicegobernadora, distintas áreas de gobierno, están trabajando muy fuerte para articular todas las respuestas”.

Nuevas variantes del virus

En otro orden, reconoció que “hay una preocupación especial por las nuevas variantes de coronavirus que puedan ingresar al país, por lo que estamos poniendo mucho el foco por evitar que ingresen estas cepas o retrasar su ingreso, porque en definitiva todas las cepas terminan circulando, Tenemos el control de las puertas de entrada, corredores seguros, que son Ezeiza, Aeroparque y San Fernando; los pasos terrestres están cerrados, salvo los transportistas internacionales, que tenemos que también seguir de cerca. Pero el aislamiento que tienen que hacer las personas cuando viajan al exterior tiene que cumplirse; y esto nos está preocupando porque vemos que hay un incumplimiento de estos 10 días del aislamiento”. En ese sentido señaló que acordaron medidas de control para evitar que esto suceda.

En tanto, la directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica, Analía Rearte, dijo estar preocupada por las nuevas variantes, especialmente la denominada Delta, porque es una variante muy nueva que todavía está en estudio y se desconoce aún las consecuencias. “Lo que está claro es que es muchísimo más transmisible y esto es un problema porque una persona infecta a muchísima más cantidad de personas y el aumento de casos puede ser abruptos y poner reamente el riesgo el sistema de salud”, manifestó.

Insistió en que “es un problema” y explicó que “la efectividad ante vacunas todavía se está estudiando no sólo para esta variante si no para todas las otras”. En ese marco, informó que según datos del Ministerio de Salud de la Nación, la Sputnik “está andando muy bien, incluso con una dosis, con lo cual estamos muy tranquilos con eso. Esperemos que sea lo mismo con la variante Delta, pero la realidad es que todavía no se sabe. Tenemos que aplicar todas las medidas para retrasar lo máximo posible esta variante porque, independientemente de la vacunación, si se tiene una variante tan transmisible nos generará un problema grande”.

Balance positivo

Por su parte, al hacer un balance del encuentro, la ministra de Salud de la provincia, Sonia Velázquez, dijo que “fue una jornada sumamente productiva y nos quedamos con muchas tareas y preocupaciones por la situación epidemiológica y de lo que tenemos que continuar trabajando para seguir preservando el statu quo sanitario y desarrollar todas las instancias operativas en esta instancia de trabajo”.