Fútbol: Barcelona rompió el silencio sobre el burofak

Ramón Planes, nuevo secretario técnico de Barcelona tras la salida de Eric Abidal, no tuvo más remedio que enfrentar los micrófonos en la mañana de este miércoles y hacer referencia al cimbronazo que causó la novedad que Lionel Mesi desea abandonar el club.

Ramón Planes fue el encargado de hablar del caso Lionel Messi.

“Fue una noticia importante lo de Messi, pero lo que pensamos, y lo hemos dicho muchas veces, es en Messi como jugador del Barça. El club se ha reconstruido muchas veces a lo largo de su historia y siempre ha vuelto con fuerza. Nuestra idea es hacerlo alrededor del mejor jugador del mundo”, sostuvo en conferencia de prensa.



Planes aseguró que por Messi deben “tener un respeto enorme por lo que es y por su historia” y agregó que no piensan en ninguna cláusula contractual, luego de todo lo que se ha dicho en torno a su salida gratuita.

En cuanto a la postura del club, Planes aseveró que no hay divisiones entre la directiva: “Cualquiera que entienda de fútbol lo quiere aquí para volver a ganar. No es una disputa entre Messi y el Barcelona, no se lo merecen ninguno de los dos”.



Además, reveló que la Pulga no les comunicó que no se vaya a presentar a los entrenamientos que arrancan el próximo lunes, aunque cualquier comunicación entre las partes quedará en privado. “Nuestro esfuerzo está en dialogar”, agregó.