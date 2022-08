Fútbol: En Parque Sur se jugó la 2da del Clausura Femenino

El formidable campo de juego de Parque Sur fue el escenario elegido para la disputa de la 2da fecha del Torneo Clausura del fútbol femenino de la Liga de Fútbol de Concepción del Uruguay, donde hubo victorias de las habituales animadoras, Almagro, San Marcial y Atlético Uruguay.

San Marcial goleó a Gimnasia de la mano de su goleadora Anto Rapallo. Foto Deporte Digital.

El Torneo Clausura 2022 que organiza el Departamento respectivo de la Liga Uruguayense tuvo este domingo, en cancha de Parque Sur, su segundo capítulo.

En una jornada espléndida donde mucha gente se dio cita al sur uruguayense no hubo sorpresas entre los ganadores con resultados lógicos. Atlético Uruguay, Almagro y San Marcial ganaron con goleada para estar al frente y prometen dar pelea a lo largo del año.

En el comienzo las organizadoras se enfrentaron a Estrella del Norte que terminó venciéndolas por 1 a 0 para lograr su primer triunfo en el torneo. Después fue empate entre Lanús y el retornado Don Bosco; fue uno a uno.

En el tercer encuentro Deportivo Concepción no tuvo problemas para derrotar al debutante Peñarol a los que vencieron por 5 a 0. Después hubo derrotas de Depro. El equipo de Ariel Pintos fue superado por Atlético Concepción que se impuso por 3 a 0.

Después llegaría el turno de los máximos candidatos. Atlético Uruguay no tuvo problemas y goleó a Engranaje por 9 a 0 con 4 goles de Delfina Sánchez. Enseguida San Marcial despachó rápidamente a Las Lobitas de Gimnasia ganándole 6 a . En el cierre Almagro venció a María Auxiliadora por 3 a 0.

SÍNTESIS 2ª FECHA:

Parque Sur 0 – Estrella del Norte 1, Gol: Ximena Paroli (EdN); Lanús 1 – Don Bosco 1, Goles: Marta Lucero (L); Brisa Monzón (DB); Peñarol 0 – Deportivo Concepción 5, Goles: Rocío Bogado, Vanesa Del Valle, Sabrina Hernández, Cecilia Povorosnik y Katherine Olier (DC); Depro 0 – Atlético Concepción 3, Goles: Estefanía Robles, Lucía Roca y Aixa Machado (AC); Engranaje 0 – Atlético Uruguay 9, Goles: Ibarra Martina (2), Ornella Rivero, Delfina Sánchez (4), Siomara Zárate y Yamila Kloster (AU), San Marcial 6 – Gimnasia y Esgrima 0, Goles: Agustina Garnier, Milagros Guardia (2), – Nerea Ríos, Melanie Zaballo y Valeria Zárate (SM). Almagro 3 – María Auxiliadora 0, Goles: Ayelén López, Antonella Benitez y Belén Yasiuk (AU).

Posiciones

San Marcial, Atlético Concepción y Almagro, 6; Atlético Uruguay y Deportivo Concepción, 4; Depro, Engranaje y Estrella del Norte, 3; Don Bosco,, Parque Sur, Gimnasia y Lanús, 1; María Auxiliadora y Peñarol, 0. Fuente y Foto Deporte Digital.