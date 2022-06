Fútbol Femenino: Almagro-San Marcial en el partido del campeonato

Este domingo se juega la 9na fecha del fútbol femenino de la Liga de Concepción del Uruguay y el partido destacado de la fecha sin dudas será el choque entre Almagro y San Marcial, ambos equipos punteros del campeonato. La jornada se juega desde las 13 horas en el predio de María Auxiliadora. La programación de la fecha es la siguiente:

Domingo 12/06, Cancha de María Auxiliadora: 13:00hs Atlético Concepción vs María Auxiliadora, 14:20hs Depro vs Estrella del Norte, 15:40hs Engranaje vs Gimnasia, 17:00hs Lanús vs Parque Sur, 18:20hs Almagro vs San Marcial, 19:40hs Deportivo Concepción vs Atlético Uruguay.