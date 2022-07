Fútbol Femenino: Almagro y San Marcial definen el Apertura

El día sábado regresa el fútbol femenino que definirá a las campeonas del Apertura 2022 en la última fecha del torneo.

En cancha de Don Bosco desde las 13:00, se disputarán los seis partidos de la 11° fecha, dondeSan Marcial y Almagro llegarán empatadas en 27 puntos con ventaja para las dirigidas por Guillermo Mella ya que el reglamento establece que ante la igualdad de puntos entre dos equipos, se define en primera instancia por el partido disputado entre sí. Y recordemos, como consigna Deporte Digital incansable seguidor del fútbol femenino, que Almagro, en cancha de María Auxiliadora, venció a Las Bohemias por 1 a 0.

Por esto las dirigidas por los hermanos Sosa deberán ganar su partido y luego esperar lo que pasa con Almagro en el tercer turno.

Pero para ninguno de los dos la jornada aparece como sencilla dado que se enfrentarán a los equipos denominados «Concepción» que han demostrado tener muy buen nivel en este torneo.

Desde las 13:00 y abriendo la jornada San Marcial estará jugando con Atlético Concepción mientras que, desde las 15:40, será el turno de Almagro ante Deportivo Concepción.



LA FECHA 11°: Organiza Atlético Concepción

Sábado – Cancha de Don Bosco: 13:00: Atlético Concepción vs San Marcial, 14:20: Lanús vs Atlético Uruguay, 15:40: Deportivo Concepción vs Almagro, 17:00: Engranaje vs María Auxiliadora, 18:20: Depro vs Gimnasia, 19:40: Estrella del Norte vs Parque Sur.

Posiciones: Almagro y San Marcial, 27; Atlético Uruguay y Atlético Concepción, 22; Depro, 20; Deportivo Concepción 17; Estrella del Norte, 11; Parque Sur, 10; Gimnasia y Esgrima, 7; María Auxiliadora, 4; Lanús y Engranaje 1.

Foto Deporte Digital.