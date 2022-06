Fútbol Femenino: Almagro y San Marcial definirán en la última

Este pasado lunes se disputó la postergada 7ma fecha y también anteúltima fecha del Apertura del Fútbol Femenino en el Estadio Manuel y Ramón Núñez, donde hubo victorias de ambas líderes, San Marcial y Almagro, por lo que la definición del torneo se dará en la última fecha del torneo.



Las chicas de Almagro que venían de caer ante Depro en la 10ma, no podían regalar mas puntos porque San Marcial las había igualado en puntos. En la previa las rivales de María Auxiliadora parecían accesibles pero rresultaton un duro escollo para las dirigidas por Beto Mella que terminaron ganando 3 a 1.

En el otro partido destacadod e la fecha, San Marcial se jugaba la punta con las escoltas de Atlético Uruguay a dos puntos. El gol tempranero de las Bohemias de los hermanos Sosa, ahogaron la ilusión de las Decanas que no pudieron revertir el resultado.

Ahora la pelea por el campeonato se definirá en la 11va fecha organizada por Atlético Concepción, donde Almagro debe medirse con Deportivo Concepción y San Marcial ante Atlético Concepción.

SÍNTESIS

Resultados

Cancha de Gimnasia

Gimnasia 1 – Atlético Concepción 2, Goles: Yanina Cáceres (GE). Florencia Benítez y Ana Ledesma (AC).

Depro7 – Engranaje 0: Goles: Carolina Maciel (3), Dalma Díaz, María Róttoli, Gisela Saipert y María Saipert (D)

Deportivo Concepción 1 – Parque Sur 0, Gol: Rocío Bogado (DC).

Almagro 3 – María Auxiliadora 1, Goles: Candela Krenz, Luciana Kener y Antonella Benítez (A). Ivana Pintos (MA).

Estrella del Norte 3 – Lanús 1, Goles: Indira Hernández y Carina Méndez (2) (EdN). Geraldine Ruiz (L).

San Marcial 2 – Atlético Uruguay 0, Goles: Milagros Guardia y Micaela Plot (SM).

Las chicas de Deportivo Concepción festejan su triunfo ante Parque Sur.

Posiciones

Almagro y San Marcial, 27; Atlético Uruguay y Atlético Concepción, 22; Depro, 20; Deportivo Concepción 17; Estrella del Norte, 11; Parque Sur, 10; Gimnasia y Esgrima, 7; María Auxiliadora, 4; Lanús y Engranaje 1.

Próxima fecha (11ª): – Organiza Atlético Concepción, Depro vs. Gimnasia y Esgrima, Estrella del Norte vs. Parque Sur, Engranaje vs. María Auxiliadora, Lanús vs. Atlético Uruguay, Atlético Concepción vs. San Marcial, Deportivo Concepción vs. Almagro.

Foto y Síntesis Deporte Digital