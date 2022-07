Fútbol Femenino: Parque Sur recibe este domingo la segunda del Clausura

El domingo pasado, en Don Bosco, arrancó el Torneo Clausura de equipos femeninos. este domingo se jugará la segunda fecha en el sur uruguayense.

El Torneo Clausura de equipos femeninos tendrá este domingo la segunda fecha de su torneo Clausura que organiza el departamento respectivo de la Liga Uruguayense.

Con la organización del club Parque Sur el sureño las recibirá en su muy buena cancha del sur uruguayense con algunos partidos interesante en este comienzo de una nueva etapa.

La jornada se iniciará a las 9:00 con el partido entre las locales y Estrella del Norte para, desde ahí, jugarse hasta pasadas las 18:30.

PROGRAMA

– Cancha de Parque Sur

(Organiza Parque Sur)

09:00: Parque Sur vs Estrella Norte

10:20: Don Bosco vs Lanús

11:40: Peñarol vs. Deportivo.Concepción

13:00: Atlético Concepción vs Depro

14:20: Atlético Uruguay vs Engranaje

15:40: Gimnasia y Esgrima vs San Marcial

17:00: María Auxiliadora vs Almagro.

