Fútbol Femenino: Se jugó la 3era fecha y se programó la 4ta para el domingo

El torneo Clausura del Fútbol Femenino de la Liga de Fútbol de Concepción del Uruguay, vivió su 3er capítulo durante el fin de semana pasado en cancha del club Almagro, fecha que fuera organizada por las “Aurinegras” . Se registraon victorias de San Marcial, Alamagro, Atlético Uruguay, Dep Concepción y Depro.

Resultados:

San Marcial 3 – Estrella del Norte 0. Goles: Lourdes Leiva y Valeria Zarate (2) (SM).

Gimnasia 0 – Almagro 4: Goles: Daiana Fernández, Luciana Kenner y Belén Yasuk (2) (A).

Peñarol 0 – Engranaje 0

Parque Sur 0 – Atlético Concepción 0

Atlético Uruguay 4 – Don Bosco 0: Goles: Martina Ibarra (3) y Yamila Kloster (AU)

Deportivo Concepción 1 – Maria Auxiliadora 0. Goles: Cintia Micaela Fiorillo (DC)

Depro 4 – Lanús 0. Goles: Dalma Díaz, Pamela Cabrera, Flavia Duarte y Lucía Domínguez (D)

Transcurrida la fecha este pasado martes, desde el Departamento del Fútbol Femenino, salió el programa para la cuarta fecha en la que Don Bosco será el escenario, con la organización del club Engranaje y el horario de comienzo de la jornada será a las 10:00 para finalizar en un horario acorde.

Programa

– Cancha de Don Bosco (4ª fecha): 10:00: María Auxiliadora vs. Engranaje, 11:20: Depro vs. Parque Sur, 12:40: Atlético Uruguay vs. Lanús, 14:00: Estrella del Norte vs. Almagro, 15:20: Don Bosco vs. Peñarol, 16:40: Atlético Concepción vs. San Marcial, 18:00: Gimnasia y Esgrima vs. Deportivo Concepción.