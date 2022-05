Fútbol Femenino: Todo sigue igual tras la 5ta fecha disputada en Depro

El pasado fin de semana se disputó la 5ta fecha del Apertura de Fútbol Femenino, que se disputó por primera vez en la cancha auxiliar del Deportivo Pronunciamiento. Tras dicha jornada siguen arriba de todo, Almagro, Atlético Uruguay y San Marcial con puntaje ideal.



as Bohemias de San Marcial vencieron a Parque Sur ganándole por 2 a 0; luego Almagro hizo lo propio ante Gimnasia y Esgrima a la que venció por 3 a 0 (con otro gol ‘olímpico’ de Antonella Benítez) y las Decanas de Atlético Uruguay venciendo a María Auxiliadora por 3 a 1.

En el resto de la fecha Atlético Concepción goleó a Engranaje (6-0), Estrella del Norte y Deportivo Concepción (2-2) y la goleada del local, Depro ante Lanús (7-0).

SÍNTESIS 5ª FECHA

Cancha de Depro (Pronunciamiento)

– Resultados

Atlético Concepción 6 – Engranaje 0.

Goles: Melanie Zaballos (2), Ana Ledesma (2), Florencia Benítez y Nahir Cardozo (AC).

Parque Sur 0 – San Marcial 2.

Goles: Agustina Garnier y Milagros Guardia (SM). Parque malogró un penal.

Estrella del Norte 2 – Dep. Concepción 2.

Goles: Rocío Bogado y Gisela Lascano (DC). Indira Hernández y Patricia Aguiar (EdN).

Almagro 3 – Gimnasia y Esgrima 0.

Goles: Oriana Gómez y Antonella Benítez (2) (A).

Atlético Uruguay 3 – María Auxiliadora 1.

Goles; Martina Ibarra (2) y Micaela Sánchez (AU). Jennifer Valiente (MA)

Depro 7 – Lanús 0.

Goles: Gisela Saipert (2), Mónica García, Pamela Cabrera, Flavia Duarte, Maria Rótolli y Evelin Da Silva (D).

Los árbitros

Arbitraron la fecha: Fernando Picart, Leonardo Aguirre, Gustavo Pérez y Alejandra Lescano.

Posiciones

San Marcial, Almagro y Atlético Uruguay, 15; Deportivo Concepción, Atlético Concepción y Depro, 10; Parque Sur, 5; María Auxiliadora, 3; Estrella del Norte, 2; Gimnasia, 1; Lanús y Engranaje, 0.

– Próxima fecha (6ª): Atlético Uruguay vs. Depro, María Auxiliadora vs. San Marcial, Parque Sur vs. Almagro, Gimnasia vs. Dep. Concepción, Estrella del Norte vs. Atl. Concepción, Engranaje vs. Lanús.

Fuente Deporte Digital