Fútbol Femenino: Tras la 6ta fecha del Apertura, lideran Almagro y San Marcial

En la cancha del Club Lanús se disputó, el domingo, la sexta fecha del Torneo Apertura 2022. La novedad es que ahora solo quedan dos líderes con puntaje ideal, Almagro y San Marcial, tras el empate de Atlético Uruguay y el Depro.

La cancha de Lanús vivió una jornada a puto fútbol con un buen marco de público que acompañó todo el día. La jornada se inicio con el empate en uno entre Lanús y Engranaje, para los primeros puntos de estos dos equipos. Luego las líderes de San Marcial golearon 5 a 1 a María Auxiliadora con goles de Lourdes Leiva, Milagro Guardia (2), Nerea Ríos y Luisina Verdala.

A continuación Depro y Atlético protagonizarían un partidazo que terminó sin goles pero con varias situaciones, incluso un penal atajado por la arquera del Depro a la goleadora del torneo.

Luego las colíderes de Almagro superaron a Parque Sur; 2 a 0 con goles de Milagros Cabrera para así asegurarse ser uno de los punteros junto a San Marcial. La fecha se completó con el triunfo de Atlético Concepción por 3 a 0 ante Estrella del Norte y el 2 a1 de Deportivo Concepción ante Gimnasia y Esgrima.

– Resultados: Lanús 1 – Engranaje 1, San Marcial 5 – María Auxiliadora 1, Atlético Uruguay 0 – Depro 0, Almagro 2 – Parque Sur 0, Estrella del Norte 0 – Atlético Concepción 3. Gimnasia y Esgrima 1 – Deportivo Concepción 2

– Posiciones: San Marcial y Almagro, 18; Atlético Uruguay, 16; Deportivo Concepción y Atlético Concepción, 13; Depro, 11; Parque Sur, 5; María Auxiliadora, 3; Estrella del Norte, 2; Gimnasia, Lanús y Engranaje, 1.

– Próxima fecha (7ª): Depro vs Engranaje, Lanús vs Estrella del Norte, Atlético Concepción vs Gimnasia, Deportivo Concepción vs Parque Sur, Almagro vs María Auxiliadora, San Marcial vs Atlético Uruguay.

Fuente y Foto Deporte Digital.