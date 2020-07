Fútbol: Ginés dijo que el regreso no puede ser solo para la elite

Ginés González García, ministro de Salud, habló respecto a la vuelta del fútbol. “No puede ser sólo para la elite y para el resto no”, destacó el funcionario. Con esa afirmación desestima el retorno único de la Primera División.

El Ministro no quiso entrar en polémicas con Gallardo





El fútbol en la Argentina sigue parado y los entrenamientos de los equipos son sólo virtuales. En ese contexto, el interés por volver a la actividad en los clubes es elevado, aunque no hay habilitación por parte del Estado. Y sobre esto habló el ministro de Salud, Ginés González García.



El funcionario aseveró que el retorno al fútbol en el país no puede ser sólo para los equipos de Primera División. “No puede ser sólo para la elite y para el resto no”, evaluó, descartando de esta manera el retorno sólo para los jugadores de Primera e incluyendo de esta forma a los clubes de categorías más bajas.



“Tenemos que proteger a todos. Esto no es para la elite sí y para el resto no. Nadie quiere ser el malo de la película, ‘el que no deja’. Vamos a empezar cuando podamos. No es lo mismo lo que pueden hacer en River, Boca, Racing, y el resto”, describió González García en declaraciones a Radio Mitre.



González García descartó la polémica con Marcelo Gallardo: “Él como técnico tiene la necesidad de volver a entrenar, pero si pudiéramos hacerlo sería discriminatorio que los de Primera puedan cumplir y el resto no”, dijo y luego añadió: “Tenemos nuestros protocolos de entrenamientos, el de la Conmebol también, pero no queremos poner en riesgo a nadie y el fútbol mueve mucho”.



Argentina no es el único país de Sudamérica sin fútbol y sin fecha de retorno en la actualidad. Además de nuestro país, pasan por la misma situación en Chile, Venezuela y Ecuador.



Por otro lado, en Brasil sí retornó la actividad futbolística, aunque solo en Río de Janeiro. Mientras tanto, Uruguay, Paraguay, Colombia y Perú tienen fechas de retorno entre mediados de julio y agosto.