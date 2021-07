Fútbol: La Argentina perdió ante Australia en su debut

La Sub 23 del Bocha Batista cayó 2-0 en su estreno olímpico frente al combinado oceánico en el Domo de Sapporo. Ortega fue expulsado de manera insólita al final del primer tiempo.



Más allá de la ilusión de empezar con el pie derecho y soñar con colgarse la medalla dorada, como ocurrió en Atenas 2004 y Beijing 2008, la Selección Argentina Sub 23 tropezó en su debut en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. En el Domo de Sapporo, fue derrotada 2-0 por Australia y está última en el Grupo C, que además comparte con Egipto y España.



Fue un primer tiempo complicado para los dirigidos por Fernando Batista. Desde el silbatazo inicial, el equipo oceánico asumió el protagonismo y, con un juego dinámico y frontal, se dedicó a desgastar a la defensa albiceleste. La primera grieta del fondo argentino apareció a los 13 minutos y los Socceroos no la desaprovecharon: Joel King le ganó la espalda a Hernán De la Fuente y envió un centro rasante al área para que Dachland Wales marcara el 1-0.

Con el resultado en contra, la Selección Argentina Sub 23 intentó espabilarse, fue en busca de la igualdad y estuvo cerca en tres ocasiones. A los 17, Ezequiel Barco asistió a Fernando Valenzuela, quien se perfiló para su zurda y sacó un remate potente que se desvió en un zaguero rival y por poco no fue gol. Mientras que diez más tarde, Fausto Vera avisó con un disparo lejano que se fue cerca del poste derecho del arquero Thomas Glover.

La chance más clara del conjunto nacional, sin embargo, se dio pasada la media hora con un bombazo desde la banda izquierda de Barco que se estrelló en el travesaño y no fue el 1-1 por centímetros. Pese al temblor originado por el ex-Independiente, Australia no perdió nunca su línea futbolística y estuvo a punto de estirar la ventaja a través de Wales, quien también hizo vibrar el palo antes del cierre de la primera mitad.

Ya en tiempo de descuento, Batista sumó un nuevo dolor de cabeza con la expulsión de Francisco Ortega, quien había sido amonestado en la jugada anterior por una falta cerca de la línea. Segundos después de aquella infracción, el árbitro le mostró la tarjeta roja de manera insólita al defensor por un forcejeo común y corriente con Riley McGree, como los que suceden en todas las pelotas detenidas.

En el complemento, el Bocha apuró el ingreso del atacante Ezequiel Ponce con la idea de darle más poder de fuego al equipo y revertir cuanto el marcador. Sin embargo, a la Selección Argentina le costó hacer pie con un futbolista menos en cancha y sufrió las arremetidas australianas. Jeremías Ledesma agigantó su figura y le tapó un par de intentos a McGree, uno de manera notable en el área chica, aunque sobre el cierre del partido padeció el segundo gol adversario.

El recientemente ingresado Marco Tilio aprovechó un pase al medio de Mitchell Duke y, con una precisa definición de zurda, convirtió el 2-0 y bajó el telón en el Domo de Sapporo. Con esta derrota, la Sub 23, que apenas tuvo en la segunda parte un remate débil de Nehuén Pérez y un aviso furibundo de Adolfo Gaich, no arrancó de la mejor manera de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y quedó en la última posición del Grupo C, que lidera Australia con tres puntos y lo siguen con uno Egipto y España, que igualaron a primera hora del día.