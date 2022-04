Fútbol liguista: Con dos partidos comienza la 7ma fecha

La 7ma fecha del Apertura liguista diagramó para éste sábado dos partidos de la 7ma fecha del Torneo Apertura Centenario de la Liga.

En Cristo de los Olivos, el local María Auxiliadora recibe al Club Atlético Colonia Elía y en cancha de Rivadava, Almagro será local ante Agrario Rocamora, el domingo habrá de jugarse el resto de la fecha con otros tres partidos.

Programa:

Sábado

– Cancha de María Auxiliadora

MARÍA AUXILIADORA vs. ATLÉTICO COLONIA ELÍA

14:00: Tercera y 16:00: Primera.

– Cancha de Rivadavia

ALMAGRO vs. AGRARIO ROCAMORA

14:00: primera y 16:00: tercera.

Domingo

– Cancha de Parque Sur

PARQUE SUR vs. GIMNASIA Y ESGRIMA

14:00: Tercera y 16:00: Primera.

– Cancha de Rivadavia

LANÚS vs. ENGRANAJE

14:00: Tercera y 16:00: Primera.

– Cancha de Atlético Uruguay

ATLÉTICO URUGUAY vs. RIVADAVIA

14:00: Tercera y 16:00: Primera.