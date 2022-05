Fútbol liguista: Gimnasia va por el título ante Engranaje

Este domingo se disputará, en forma completa, la 8ª fecha del Torneo Apertura 2022, donde Gimnasia y Esgrima puede consagrarse campeón si consigue los tres puntos ante Enganaje uno de los otros que tiene posiblilidades.



Engranaje que marcha tercero a 6 puntos del puntero, recibirá a Gimnasia en Villa Sol intentando frenar la marcha e impedir que el Mensana de la vuelta olímpica al menos esta fecha. Para el Mecánico la única opción para este domingo es ganar para llegar con posibilidades a la última fecha.

También estará atento a este partido Atlético Uruguay, quien, además de ganar su compromiso ante Parque Sur, deberá esperar una «mano» de Engranaje para seguir con posibilidades en el torneo.

PROGRAMA

– Cancha de Atlético Colonia Elía:

ATLÉTICO COLONIA ELÍA vs. LANÚS

13:30: tercera y15:30: primera.

Árbitros: Matías Mendoza, Iván Pastrana y Benjamín Sánchez.

– Cancha de Atlético Uruguay:

ATLÉTICO URUGUAY vs. PARQUE SUR

14:00: tercera y 16:00: primera.

Árbitros: Miguel Pérez, Maximiliano Scelzi y Javier Sosa,

– Cancha de Rivadavia:

RIVADAVIA vs. ALMAGRO

14:00: tercera y 16:00: primera.

Árbitro: Gustavo Pérez, Nicolás Vergara y Miguel Uriarte.

– Cancha de Agrario Rocamora:

AGRARIO ROCAMORA vs. MARÍA AUXILIADORA

14:00: tercera y 16:00: primera.

Árbitro: Juan Ardetti, Nicolás Lencina y Víctor Godoy.

– Cancha de Engranaje

ENGRANAJE vs. GIMNASIA Y ESGRIMA

14:00: tercera y 16:00: primera.

Árbitros: Cristhian Casse, Fabián González y Galo Martínez.