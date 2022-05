Fútbol Liguista: La 8va del Apertura se jugará íntegramente el día domingo

En la habitual reunión de los días lunes en la Sede Liguista se programó la 8ª fecha del Apertura 2022 “Centenario de la Liga”.



La mesa de delegados junto al Consejo Directivo, dictaminaron que la fecha se juegue por completo el día domingo, acordando que el partido entre Gimnasia y Lanús por la 6ta fecha se dispute este jueves desde las 21:30 se enfrentarán, en el estadio «Núñez». Si el Lobo obtiene los 3 puntos, llegará a las dos últimas fechas con 5 de ventaja con Atlético y 6 con Engranaje.

La octava fecha

En lo que hace a la 8ª fecha este será su programa:

– Cancha de Atlético Colonia Elía: ATLÉTICO COLONIA ELÍA vs. LANÚS. 14:30: tercera y15:30: primera.

– Cancha de Atlético Uruguay: ATLÉTICO URUGUAY vs. PARQUE SUR. 14:00: tercera y 16:00: primera.

– Cancha de Rivadavia: RIVADAVIA vs. ALMAGRO, 14:00: tercera y 16:00: primera.

– Cancha de A. Rocamora: AGRARIO ROCAMORA vs. MARÍA AUXILIADORA, 14:00: tercera y 16:00: primera.

– Cancha de Engranaje: ENGRANAJE vs. GIMNASIA Y ESGRIMA. 14:00: tercera y 16:00: primera.