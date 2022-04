Fútbol Liguista: Se juega el grueso de la 6ta del Apertura

Esta tarde comienza a disputarde la 6ta fecha del torneo Apertura “Centenario de la Liga” que tiene cuatro partidos programados para el domingo y uno para mañana lunes.

En lo que respecta a la jornada del domingo, en Villa Sol, el escolta Engranaje será local de María Auxiliadora, mientras que en Colonia Los Ceibos, Agrario Rocamora recibe a Atlético Uruguay que es el tercero en la tabla. En Rivadavia el Tricolor recibe a Parque Sur y CACE por su parte será local de Almagro. El lunes Gimnasia y Lanús cerrarán la fecha en el Núñez.

Programa:

Domingo

– Cancha de Agrario Rocamora

AGRARIO ROCAMORA vs. ATLÉTICO URUGUAY.

14:00: tercera y 16:00: primera.

– Cancha de Engranaje

ENGRANAJE vs. MARÍA AUXILIADORA

14:00: tercera y 16:00: primera.

– Cancha de Atlético Colonia Elía

ATLÉTICO COLONIA ELÍA vs. ALMAGRO

14:00: tercera y 16:00: primera.

– Cancha de Rivadavia

RIVADAVIA vs. PARQUE SUR

14:00: tercera y 16:00: primera.

Lunes:

– Cancha de Gimnasia:

GIMNASIA Y ESGRIMA vs. LANÚS

19:30: tercera y 21:30: primera.