Fútbol Liguista: Se programó la 6ta del Torneo Apertura

En la reunión habitual de los días lunes en la sede de la Liga de Fútbol de Concepción del Uruguay, se diagramó la 6ta fecha del torneo Apertura “Centenario de la Liga”. Los delegados de los clubes, junto a las autoridades definieron cuatro partidos apra el domingo y uno el día lunes.

En lo que respecta a la jornada del domingo, en Villa Sol, el escolta Engranaje será local de María Auxiliadora, mientras que en Colonia Los Ceibos, Agrario Rocamora recibe a Atlético Uruguay que es el tercero en la tabla. En Rivadavia el Tricolor recibe a Parque Sur y CACE por su parte será local de Almagro. El lunes Gimnasia y Lanús cerrarán la fecha en el Núñez.

.

Programa

Domingo

– Cancha de Agrario Rocamora

AGRARIO ROCAMORA vs. ATLÉTICO URUGUAY.

14:00: tercera y 16:00: primera.

– Cancha de Engranaje

ENGRANAJE vs. MARÍA AUXILIADORA

14:00: tercera y 16:00: primera.

– Cancha de Atlético Colonia Elía

ATLÉTICO COLONIA ELÍA vs. ALMAGRO

14:00: tercera y 16:00: primera.

– Cancha de Rivadavia

RIVADAVIA vs. PARQUE SUR

14:00: tercera y 16:00: primera.

Lunes

– Cancha de Gimnasia:

GIMNASIA Y ESGRIMA vs. LANÚS

19:30: tercera y 21:30: primera.