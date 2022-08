Fútbol Liguista: Se programó la octava fecha del torneo local

Los días sábado y domingo se jugará la 8ª fecha del Torneo Clausura «Rubén Ardaiz» que organiza la Liga de Fútbol de Concepción del Uruguay que ya está entrando en su etapa de definición.

El Toreno Rubén Ardaiz comienza a transitar etapa de definiciones y el fin de semana se jugarán importantes partidos. El puntero Atlético Uruguay no quiere resignar puntos y será una visita de riesgo ante Parque Sur en el Sur. Gimnasia por su parte con un partido menos será local ante Engranaje. El sábado estarán jugando Lanús-CACE y María Auxiliadora-Agrario Rocamora. El domingo completarán, Rivadavia-Almagro.

Por otra parte se suspendió el partido que iba a disputarse entre Lanús y Gimnasia y Esgrima por el mal tiempo,por lo que volvió a ser suspendido.

PROGRAMA:

Sábado

– Cancha de Parque Sur, LANÚS vs. CACE, 13:30: Tercera y 15:30: Primera.

– Cancha de María Auxiliadora, MARÍA AUXILIADORA vs. AGRARIO ROCAMORA, 18:00: Tercera y 20:00:Primera.

Domingo

– Cancha de Parque Sur, PARQUE SUR vs. ATLÉTICO URUGUAY, 13:30: Tercera y 15:30: Primera.

– Cancha de Rivadavia: RIVADAVIA vs. ALMAGRO, 13:30: Tercera y 15:30: Primera.

– Cancha de Gimnasia, GIMNASIA Y ESGRIMA vs. ENGRANAJE, 14:00: Tercera y 16:00: Primera.