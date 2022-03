Fútbol local: Arranca el Apertura Femenino en Engranaje

El Departamento de Fútbol Femenino de la Liga local dio a conocer el programa de partidos que tendrá el Torneo Apertura en su fecha inaugural. Esta se disputará, desde las 10:00, en cancha de Engranaje con algunas novedades.

Y las novedades pasan por saber que, a la competencia, se sumaron algunos equipos como Depro, Deportivo Concepción y Atlético Concepción. La otra pasa por saber que los partidos han sido alargados en su duración la que ahora será de 35 minutos por tiempo.

El programa

– Cancha de Engranaje

10:00: Atlético Uruguay vs. Engranaje.

11:20: Depro vs. Deportivo Concepción.

12:40: Almagro vs. Atlético Concepción.

14:00: San Marcial vs. Lanús.

15:20: María Auxiliadora vs. Estrella del Norte.

16:40: Parque Sur vs. Gimnasia y Esgrima.

Fuente Deporte Digital. Foto Prensa CAU.