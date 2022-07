Fútbol Local: Atlético goleó a Agrario y sigue muy firme arriba

El Decano goleó al amarillo de la Colonia por 5 a 2 y sigue como único líder del torneo. El sábado Almagro venció al Cace 2 a 1 y María Auxiliadora hizo lo propio con Engranaje 4-2. En el Sur Parque y Rivadavia empataron 3 a 3 en un partido accidentado con varios expulsados.



Con las victorias de Almagro, María Axiliadora y el empate de Parque Sur y Rivadavia comenzó este sábado la sexta fecha del Torneo «Rubén Ardaiz», el segundo torneo liguista del año. Ayer Domingo Atlético Uruguay se afianzó como único líder al golear a Agrario Rocamora por 5 a 2 en el Plazaola. El partido que debía disputarse el sábado entre Gimnasia y Lanús fue suspendido por falta de operativo policial a último momento.

Atlético Uruguay goleó se afianzó como líder y le sacó 6 puntos a Gimnasia (un partido menos), dos goles del Pinky Rodríguez, gol de Tomás Martínez, otro de Hernán Casse y uno del Toro Leonetti, el Decano hizo los deberes y se afianza en la cima del Torneo.

El sábado Atlético Colonia Elía fue un duro rival para Almagro aunque los de Jorge Romero terminaron ganando por 2 a 1 con un gol conquistado por Gaby Padilla en el segundo tiempo. Así el «Taita» sumó de a tres y mejora su situación en la tabla.

En María Auxiliadora el equipo dirigido por Sebastián y Victor Brisolesi no tuvo demasiados problemas para dejar en el camino a Engranaje y también subirse en las posiciones. Lo terminó ganando por 4 a 2 y es otro de los equipos que viene teniendo un buen torneo.

En Parque Sur los locales y Rivadavia jugaron un atractivo partido con muchos goles y expulsados. El resultado final fue 3 a 3 a poco del final el árbitro Miguel Pérez expulsó a Oscar Gómez y Daniel Carelli del local; Agustín Oyarbide y Gustavo Saavedra de Rivadavia.

Pero la cosa no terminaba ahí porque el asistente Jorge Amarillo llama al árbitro por un golpe de Assín contra un rival. Roja para el uno del local y penal para Rivadavia. Como ya no había cambios Enzo Noir se calzó el buzo, los guantes y la capa de héroe para, arrojándose hacia su derecha detener el remate de Jeremías Velázquez, el volante Tricolor, y también ganarle a todos en el rebote que había dado.

Después de eso, con 8 por el local y 9 por la visita se jugaron unos minutos más pero nada cambió.

SÍNTESIS