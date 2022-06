Fútbol local: Comienza la tercera fecha del Rubén Ardaiz con tres partidos, el domingo se juega el clásico

Este viernes se juegan tres adelantos de la tercera fecha del torneo liguista, en Villa Sol Engranaje recibe a Rivadavia, en el Plazaola Almagro recibe a Lanús y en Colonia Elía se juega el clásico Agrario-CACE, el domingo el plato fuerte entre Atlético Uruguay y Gimnasia.

Una nueva fecha del Torneo Rubén Ardaiz de la Liga de Fútbol se pone en marcha con tres partidos adelantados, que continuará el sábado y finalizará el domingo con el Clásico del fútbol uruguayense.

En Villa Sol en la cancha de Engranaje, el Mecánico recibe a Rivadavia desde las 15,30 en Primera División, 13,30 harán lo propio en Tercera. En el mismo horario en el Simón Luciano Plazaola, Almagro hará las veces de local ante el envalentonado Lanús. En horas de la noche en el «Cirilo Vereda» el CACE recibirá a Agrario Rocamora en el ex clásico de la Liga Zonal.

La fecha continuará el sábado con el partido entre Parque Sur y María Auxiliadora a jugarse en el sur de la ciudad y el domingo con el clásico Atlético-Gimnasia en el Plazaola comenzando las terceras a las 14:30 y las primeras a las 16:30.

PROGRAMA 3ª FECHA

Viernes: Cancha de Engranaje: ENGRANAJE vs. RIVADAVIA, 13:30: Tercera y 15:30: primera. Cancha de Atlético Uruguay: ALMAGRO vs. LANÚS, 13:30: Tercera y 15:30: primera. En Colonia Elía: ATLÉTICO COLONIA ELÍA vs. AGRARIO ROCAMORA, 19:30: Tercera y 21:30: Primera.

Sábado: Cancha de Parque Sur: PARQUE SUR vs. MARÍA AUXILIADORA, 13:30: Tercera y 15:30: primera.

Domingo: Cancha de Atlético Uruguay: ATLÉTICO URUGUAY vs. GIMNASIA Y ESGRIMA, 14:30: Tercera y 16:30: primera.



I