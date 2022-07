Fútbol Local: El domingo se juega la 7ma fecha completa

En la noche del lunes en la habitual reunión de la Liga de Fútbol de Concepción del Uruguay se programó la 7ma fecha del Torneo Rubén Ardaiz, que se disputará completa el día domingo.

En cancha de Rivadavia el Tricoloro será local ante el líder el campeonato, Atlético Uruguay que sigue con puntaje ideal en la cima de la tabla tras seis jornadas. Por otra parte el principal perseguidor a 6 puntos con un partido menos, Gimnasia y Esgrima, será local en el Núñez ante Parque Sur que quiere escalar posiciones. Almagro y María Auxiliadora visitarán a Agrario Rocamora en Colonia Los Ceibos y al CACE respectivamente. La fecha la completarán Engranaje y Lanús en partido a jugarse en Villa Sol.

PROGRAMA

Domingo

– Cancha de Agrario Rocamora:

AGRARIO ROCAMORA vs. ALMAGRO

13:30: Tercera y 15.30: Primera.

– Cancha de Atlético Colonia Elía:

ATLÉTICO COLONIA ELIA vs. MARÍA AUXILIADORA

14:00: Tercera y 16:00: Primera.

– Cancha de Engranaje:

ENGRANAJE vs. LANÚS

13:30: Tercera y 15.30: Primera.

– Cancha de Rivadavia

RIVADAVIA vs. ATLÉTICO URUGUAY

13:30: Tercera y 15.30: Primera.

– Cancha de Gimnasia

GIMNASIA Y ESGRIMA vs. PARQUE SUR

14:00: Tercera y 16:00: Primera.