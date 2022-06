Fútbol Local: Ganaron y lideran Parque Sur, Atlético y Gimnasia

Tras la disputa de cuatro partidos éste domingo, se completó la segunda fecha del Rubén Ardaiz de la Liga de Fútbol de concepción del Uruguay. Parque Sur goleó al CACE 6 a 0, Atlético goleó a Lanús 4 a 0 y Gimnasia superó a Rivadavia 2 a 0. Agrario y Engranaje empataron en cero.

El Decano goleó a Lanús y es uno de los líderes. Foto Prensa CAU.

Tras la disputa del resto de la da fecha del Torneo Liguista Rubén Ardaiz, solo tres equipos continúan con púntaje ideal y haber ganado sus dos partidos del certamen. En el Plazaola Atlético Uruguay le ganó por 4 a 0 a Lanús, con goles de Thiago Heredia, Joaquín Rodríguez, Francisco Leonetti en dos oportunidades.

En cancha de Engranaje, Gimnasia y Esgrima hizo lo propio ante Rivadavia por 2 a 0, con Francisco Borda y Damián Baltore como goleadores. Mientras que Parque Sur en su cancha, goleó al CACE por 4 a 0 para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

Por su parte Lanús que había ganado en la fecha inaugural perdió en su visita al «Plazaola» mientras que Engranaje empató en cero ante Agrario Rocamora, en su viaje a Colonia Los Ceibos.

Síntesis

Cancha de Parque Sur: Primera: Parque Sur 6 – Atlético Colonia Elía 0. Goles: Enzo Noir (2), Osvaldo Guardia (2) y Lautaro Quitet (2) (PS).

Tercera: Parque Sur 2 – Atlético Colonia Elía 0. Goles: Enzo Luquez y Tomás Tosso (PS)

Cancha de Agrario Rocamora: Primera: Agrario Rocamora 0 – Engranaje 0. Tercera: Agrario Rocamora 0 – Engranaje 2.

Cancha de Engranaje: Primera: Rivadavia 0 – Gimnasia y Esgrima 2. Goles: Francisco Borda y Damián Baltore, de penal (GE). Tercera: Rivadavia 2 – Gimnasia y Esgrima 2.

Cancha de Atlético Uruguay: Primera: Atlético Uruguay 4 – Lanús 0. Goles: Thiago Heredia, Joaquín Rodríguez, Francisco Leonetti (2) (AU). Tercera: Atlético Uruguay 4 – Lanús 3

El adelanto Cancha de Atlético: Primera: Almagro 3 – María Auxiliadora 3. Goles: Gabriel Padilla (2) y Juan Martin Romero (A). Walter Lazza, Linares y Damián Ortmann (MA). Tercera: Almagro 3 – María Auxiliadora 1. Goles: Santiago Lacolia, Rodrigo Castro (2) (A).

Posiciones:

Primera: Atlético Uruguay, Parque Sur y GImnasia y Esgrima, 6; Engranaje, 4; Lanús, 3; Almagro, Agrario Rocamora, Agrario Rocamora y María Auxiliadora, 1; Rivadavia Atlético Colonia Elía, 0.

Tercera: Almagro, 6; Rivadavia, Engranaje y Atlético Uruguay, 4; Parque Sur, 3; Gimnasia, 2; María Auxiliadora, Agrario Rocamora y CACE, 1 ; Lanús, 0.

Próxima fecha (3ª): Atlético Uruguay vs. Gimnasia y Esgrima. Atlético Colonia Elía vs. Agrario Rocamora. Engranaje vs. Rivadavia. Almagro vs. Lanús. Parque Sur vs. María Auxiliadora.

Gentileza Deporte Digital.