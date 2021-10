Fútbol local: Gimnasia goleó a Engranaje en el arranque de la sexta que sigue sábado y domingo

En la noche del jueves, comenzó a disputarse en el Núñez la fecha seis del torneo de primera Luis Bonus de la Liga de Fútbol de Concepción del Uruguay, que tendrá continuidad éste sábado con Agrario recbiendo a Atlético Uruguay y cerrará el domingo con los tres partidos restantes.

En el Ramón y Manuel Núñez, Gimnasia de la mano de Pablo Balay en la dirección técnica goleó a Engranaje por 5 a 0. Con dos goles de Nicolás Maidana en el primer tiempo, tras desperdiciar un penal cuando iban cero a cero en los pies de Baltoré. En la segunda etapa, ya con 10 la visita, con goles de Santi Colombo, Lautaro Martinez e Ignacio Velazco, redondeó una goleada para recuperar la punta, al menos hasta que juegue Atlético Uruguay hoy en Agrario Rocamora. En tercera también fue victoria Mensana por 1 a 0.

El programa de hoy y mañana:

Sábado 23:

Cancha de Agrario Rocamora: Agrario Rocamora vs. Atlético Uruguay, 19:30 hs.: Tercera División y 21:30 hs.: Primera División.

Domingo 24:

Cancha de Rivadavia: Almagro vs. Lanús, 14:00 hs.: Tercera División y 16:00 hs.: Primera División.

Cancha de Parque Sur: Parque Sur vs. María Auxiliadora, 14:30 hs.: Tercera División y 16:30 hs.: Primera División.

Cancha de Atlético Colonia Elía: Atlético Colonia Elía vs. Rivadavia, 16:00 hs.: Primera División y 18:00 hs.: Tercera División.